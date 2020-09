Kevin Kampl bo lahko sezono začel z 8500 gledalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmec bo Mainz, glede na trenutni položaj pa bi lahko nemški prvoligaš na tribunah pozdravil 8500 gledalcev, kar je petina kapacitete stadiona. Po informacijah AFP je dovoljenje za tekme z navijači sicer veljavno, a odvisno od razvoja okužb z novim koronavirusom v regiji.

Širjenje okužb v zvezni deželi Saška trenutno poteka z dnevno hitrostjo 3,2 nova primera na 100.000 prebivalcev, meja za izdano dovoljenje pa je 20 novih primerov.

Na stadionu v Leipzigu bodo morali gledalci upoštevati pravila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Obvezne bodo maske, prodaja alkohola bo prepovedana, gostujoči navijači pa ne bodo smeli na stadion.

Za posebno dovoljenje lokalnih oblasti so zaprosili tudi nekateri drugi klubi v nemški bundesligi, in sicer Hertha Berlin, Union Berlin, Frankfurt in Wolfsburg.

Še pred začetkom nemškega prvenstva bodo lahko nekateri stadioni po posredovanju državnih oblasti navijače na tribunah pozdravili v pokalnem tekmovanju. Prvi krog bo na sporedu med 11. in 14. septembrom. Državno prvenstvo pa se začne 18. septembra.