Slovenska nogometna izbrana vrsta je vse od kvalifikacij za Euro 2012 vedno prekratka za preboj na veliko tekmovanje. Največ težav je imela v gosteh, kjer je praviloma premagovala le avtsajderje skupin, s preostalimi tekmeci pa imela ogromno težav. V zadnjih petih kvalifikacijah ni nikoli v gosteh v enem ciklusu zmagala več kot dvakrat.

Tako se dogaja tudi zdajšnjemu selektorju Matjažu Keku, ki je, odkar se je vrnil na odgovorni položaj, v kvalifikacijah za veliko tekmovanje na devetih gostovanjih premagal le Malto (4:0 - letos) in Latvijo (5:0 - predlani), na šestih srečanjih je ostal prekratek, največkrat za en zadetek, v Izraelu pa se je z gostitelji predlani razšel brez zmagovalca.

Razlike ob predstavah doma in v gosteh

Matjaž Kek bo danes naskakoval drugo zmago v gosteh v kvalifikacijah za SP 2022. Slovenija v zadnjih petih kvalifikacijskih ciklusih ni nikoli zmagala v gosteh več kot dvakrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi hotela Slovenija v kvalifikacijah iztržiti še kaj več od tretjih oziroma četrtih mest, ki so v zadnjih ciklusih njen domet, bi morala osvajati več točk tudi v gosteh, kjer pa ni bila najbolj uspešna. S to težavo so se spopadli različni selektorji, do izraza je prihajala tudi pod vodstvom Srečka Katanca v kvalifikacijah za SP 2018, ko je Slovenija na domačih tleh ponavadi dala vetra močnejšim reprezentancam, v gosteh pa pokazala povsem drugačen, bolj mlačen in neprepričljiv obraz.

Slovenska reprezentanca je v zadnjem desetletju tako v kvalifikacijah v gosteh praviloma premagovala le avtsajderje, tiste izbrane vrste, ki so bile v skupinah označene kot (naj)slabše ekipe, proti sebi enakovrednim (vsaj na papirju) ali favoritom pa se ni mogla pohvaliti z vidnejšimi uspehi. Večinoma je ostala praznih rok, navijači pa so se spraševali, zakaj prihaja do tako velikih razlik ob predstavah slovenske reprezentance doma in v gosteh.

Tako so se spraševali tudi v aktualnih kvalifikacijah za SP 2022, v katerih je Slovenija izgubljala tekme v Rusiji (1:2), na Cipru (0:1) in Hrvaškem (0:3), neuspešen niz gostovanj pa prekinila s prepričljivo zmago na Malti (4:0), ki pa ni zadoščala, saj je le tri dni pozneje po domačem porazu z Rusijo dokončno ostala brez možnosti za nastop na spektaklu v Katarju.

Vsa gostovanja Slovenije v zadnjih petih kvalifikacijskih ciklusih: Malta : Slovenija 0:4 (9. oktober 2021 – kvalifikacije za SP 2022)

Hrvaška : Slovenija 3:0 (7. september 2021 – SP 2022)

Ciper : Slovenija 1:0 (30. marc 2021 – SP 2022)

Rusija : Slovenija 2:1 (27. marec 2021 – SP 2022)

Poljska : Slovenija 3:2 (19. november 2019 – EP 2020)

Severna Makedonija : Slovenija 2:1 (10. oktober 2019 – EP 2020)

Latvija : Slovenija 0:5 (10. junij 2019 – EP 2020)

Avstrija : Slovenija 1:0 (7. junij 2019 – EP 2020)

Izrael : Slovenija 1:1 (21. marec 2019 – EP 2020)

Anglija : Slovenija 1:0 (5. oktober 2017 – SP 2018)

Slovaška : Slovenija 1:0 (1. september 2017 – SP 2018)

Škotska : Slovenija 1:0 (26. marec 2017 – SP 2018)

Malta : Slovenija 0:1 (11. november 2016 – SP 2018)

Litva : Slovenija 2:2 (4. september 2016 – SP 2018)

Ukrajina : Slovenija 2:0 (14. november 2015 – EP 2016)

San Marino : Slovenija 0:2 (12. oktober 2015 – EP 2016)

Švica : Slovenija 3:2 (5. september 2015 – EP 2016)

Anglija : Slovenija 3:1 (15. november 2014 – EP 2016)

Litva : Slovenija 0:2 (12. oktober 2014 – EP 2016)

Estonija : Slovenija 1:0 (8. september 2014 – EP 2016)

Švica : Slovenija 1:0 (15. oktober 2013 – SP 2014)

Ciper : Slovenija 0:2 (10. september 2013 – SP 2014)

Islandija : Slovenija 2:4 (7. junij 2013 – SP 2014)

Albanija : Slovenija 1:0 (16. oktober 2012 – SP 2014)

Norveška : Slovenija 2:1 (11. september 2012 – SP 2014) Skupaj: 25 tekem (7 zmag - 2 remija - 16 porazov)

Maščevanje Islandiji za poraz v Stožicah

Srečko Katanec je leta 2013 popeljal Slovenijo do prepričljive zmage na Islandiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Od zadnje gostujoče zmage Slovenije nad "večjim" tekmecem, ki je že nastopil na velikem tekmovanju, je minilo že dobrih osem let. Takrat je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca na Islandiji nadigrala gostitelje (4:2) in jim vrnila milo za drago za poraz v Ljubljani. Pozneje je v gosteh premagala le še Malto (dvakrat), Latvijo, Ciper, Litvo in San Marino, proti boljšim reprezentancam pa doživljala rezultatske neuspehe.

Bo zvečer, ko ne nad Slovenijo ne nad Slovaško ne bo viselo breme rezultatskega imperativa, saj sta obe že izpadli iz boja za SP 2022, kaj drugače? Bo zaradi tega v Kekovi četi prisotno več sproščenosti, s pomočjo katere bi lahko v Trnavi osvojili vse tri točke in storili velik korak h končnemu tretjemu mestu v skupini?

Odgovor bo znan pozno zvečer, dvoboj na Slovaškem - to odlično pozna zlasti slovenski napadalec Andraž Šporar, ki je v dresu Slovana pustil ogromen pečat in postal prvoligaški kralj strelcev - se bo začel ob 20.45.