Predsedniku palestinskega nogometa kazen zaradi pozivov k sežigu Messijevih dresov

Jibril Rajoub eno leto ne sme opravljati nobene uradne vloge na nogometnih tekmah zaradi njegovih pozivov k protestom proti prihodu Lionela Messija in argentinske nogometne reprezentance.

Mednarodna nogometna zveza je predsedniku palestinske nogometne zveze Jibrilu Rajoubu izrekla ostro kazen. Eno leto ne sme opravljati nobene uradne vloge na nogometnih tekmah zaradi njegovih pozivov k protestom proti prihodu Lionela Messija in argentinske nogometne reprezentance v Jeruzalem, kjer je bila 9. junija predvidena tekma z Izraelom.

Argentinci v Izrael potem niso prišli, saj so zaradi neimenovanih groženj prihod odpovedali. Jibril Rajoub "ne sme opravljati nobene vloge na nogometnih tekmah in drugih nogometnih aktivnostih, kar med drugim vključuje sodelovanje v medijskih aktivnostih, na stadionih ali v njihovi bližini na dan tekme," so zapisali v uradni obrazložitvi kazni na Fifi.

Sledi pritožba

Rajoub je v prvem odzivu dejal, da je kazen "zelo huda in preostra" ter da se bo nanjo pritožil. Prvi mož palestinske nogometne zveze je javno nasprotoval načrtom, da bi Argentinci na čelu z Messijem zaigrali v Jeruzalemu. Med drugim je Messijeve navijače pozval, naj v znak protesta, če se bo vseeno odločil za prihod v Jeruzalem, zažgejo majice z njegovim imenom ter plakate z njegovimi podobami.

Tekma v Jeruzalemu je za Palestince simbolično nesprejemljiva, saj naj bi Argentina gostovala na stadionu Teddy-Kollek v mestnem predelu Malha, kjer je bila nekoč palestinska vas.

Izrael je vzhodni Jeruzalem priključil po zasedbi v šestdnevni vojni leta 1967, česar mednarodna skupnost ni nikoli priznala. Po mnenju Izraela sta tako vzhodni kot zahodni Jeruzalem njegova "večna in nedeljiva" prestolnica. Palestinci na drugi strani menijo, da bi moral biti vzhodni Jeruzalem prestolnica njihove države.

