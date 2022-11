Messija šokirali Savdijci, Lewandowskega pa legendarni mehiški vratar

Nogometaši Savdske Arabije so presenetili Argentince in zmagali z 2:1.

Nogometaši Savdske Arabije so presenetili Argentince in zmagali z 2:1. Foto: Reuters

SP 2022 v Katarju, 3. tekmovalni dan:

Messi uspešen v deseti minuti, nato je na prizorišče stopila Savdska Arabija

Lionel Messi je imel že v drugi minuti tekme priložnost, a je vratarju Savdske Arabije uspelo strel ubraniti. Nato je prišla na vrsto 10. minuta tekme. Slovenski sodnik Slavko Vinčić je pokazal na belo točko za Argentino. Odgovornost je prevzel Messi, prvi zvezdnik Argentine, in zadel za vodstvo 1:0.

Salem Al Dawsari je zadel za 2:1. Foto: Reuters V 22. minuti tekmi je Argentina spet zapretila. Messi se je znašel sam pred vratarjem, zadel v polno, a je stranski sodnik pokazal prepovedan položaj. V 28. minuti smo spet videli žogo v mreži. V polno je zadel Lautaro Martinez. Semafor je že kazal rezultat 2:0 za Argentino, a po pregledu s tehniko VAR je slovenski sodnik gol vnovič razveljavil. Podoben scenarij smo videli še v 35. minuti, ko je Martinez zadel, a bil tokrat globoko v prepovedanem položaju.

V začetku drugega polčasa, v 48. minuti tekme, se je zgodilo presenečenje. Za izenačenje je poskrbel Saleh Al Shehri. Pet minut pozneje je sledilo novo presenečenje, ko je za izjemen zadetek poskrbel Salem Al Dawsari in Savdsko Arabijo popeljal v vodstvo z 2:1.

Zelo napeto v podaljšku

Zelo napeto je bilo v sodnikovem podaljšku, ko je imela Argentina veliko priložnost za izenačenje, a je obrambni igralec Savdske Arabije z golove črte ubranil strel z glavo. Kmalu za tem je hudo poškodbo staknil Yasser Al Shahrani, potem ko ga je s kolenom zadel njegov vratar. Kljub vsem težavam so Savdijci do konca zdržali pritisk Argentincev in poskrbeli za prvo večje presenečenje na svetovnem prvenstvu.

Tunizija točko vzela Danski, Eriksen igral od prve minute

Christian Eriksen je začel za Dansko v prvi postavi. Foto: Guliver Image Na drugi tekmi dneva ni bilo tako dramatično. Christian Eriksen je prvič po lanskem evropskem prvenstvu, ko se je med prvo tekmo zgrudil na igrišču in doživel srčni zastoj, zaigral na velikem tekmovanju. Začel je v prvi postavi. V 24. minuti so prvi zadeli Tunizijci, a gol Issama Jebalija zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Pred koncem prvega polčasa so Danci zahtevali 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Pierre-Emile Hojbjerg, a je sodnik samo odmahnil z roko. Minuto pozneje pa se je z obrambo Jabaliju izkazal Kasper Schmeichel.

Tekma se je razživela 20 minut pred koncem, ko je imela Danska dve izvrstni priložnosti. Najprej je Eriksenu, ki je z odliko prodrl mimo tunizijskih branilcev, branil Aymen Dahman. Dve minuti pozneje pa je Andreas Cornelius iz neposredne bližine z glavo zadel desno prečko. Število strelov v okvir vrat 5 proti 1 za Dansko, ki je imela žogo v svoji posesti 61 odstotkov tekme. V sodnikovem dodatku je sodnik z VAR pregledal še sum na igranje Tunizijcev z roko, a ni ničesar dosodil. In tekma se je končala z 0:0.

Remi Poljske, po zapravljeni 11-metrovki Lewandowskega

Robert Lewandowski Foto: Reuters Na drugi tekmi skupine C, kjer je Savdska Arabija šokirala Argentino, sta se v prvem krogu pomerili Poljska in Mehika. Na krilih svojih glasnih navijačev so Mehičani prvi polčas odigrali bolje in bili dvakrat blizu golu. V 26. minuti je po podaji Hectorja Herrere dobro z glavo streljal Alexis Vega, a je žoga zletela pol metra mimo prečke. Dve minuti pozneje pa je prav tako z neposredne bližine le za malo mimo udaril Jesus Gallardo. Robert Lewandowski, ki še na nobenem svetovnem prvenstvu ni zabil gola, v prvih 45 minutah ni dobil uporabne žoge.

Ključni trenutek tekme se je zgodil v 58. minuti, ko je Lewandowski z žogo stopil na belo točko. Štiri minute prej je namreč z vso svojo fizično močjo v kazenskem prostoru izsilil prekršek. Z nekaj zamude se je sodnik odločil za ogled sporne situacije s sistemom VAR in Hectorju Morenu pokazal rumeni karton, Poljski pa podelil najstrožjo kazen. A Lewandowski je tudi po 11-metrovki ostal brez svojega prvega gola na mundialih. Izkušeni 37-letni vratar Guillermo Ochoa mu je ubranil strel. Vratar se je izkazal tudi na drugi strani. V 64. minuti je najlepšo priložnost Mehike na tekmi (strel Henryja Martina z glavo) branil Wojciech Szczesny. In tako se je še druga tekma torkovega dne v Katarju končala brez gola. Po prvem krogu v skupini C tako vodi Savdska Arabija.

Ob 20.00 prvič na delu branilci naslova Mbappe je v francoskem prvenstvu v tej sezoni pri 12 golih. Ob odsotnosti Karima Benzemaja bo 23-letni član PSG-ja eno glavnih orožij zasedbe Didierja Deschampsa. Foto: Guliver Image

Prvo preizkušnjo pa bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu danes dočakali tudi branilci naslova Francozi. Te na večerni tekmi čaka obračun z Avstralci. Francoski strateg Dider Deschamps je imel pred srečanjem na stadionu Al Janoub ogromno težav, saj so Les Bleus tik pred začetkom prvenstva ostali brez Karima Benzemaja. Ob tem pa med drugim manjkata tudi Presnel Kimpembe in Christopher Nkunku. Francosko udarno napadalno formacijo pa bodo ob odsotnosti Benzemaja krojili Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe in Ousmane Dembele.

Francozom se je od zmagoslavja na mundialu leta 2018 močno zalomilo na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer so se poslovili že v šestnajstini finala, nato pa so letos še izpadli iz skupine A lige narodov. Ob tem so se Les Bleus pred začetkom letošnjega prvenstva spopadli še z nekaj škandali zunaj nogometnih zelenic, močno pa so njihovo zasedbo načele tudi poškodbe. Francozi so na zadnjih šestih tekmah zmagali le enkrat, a kljub temu galski petelini ostajajo optimisti in so prepričani, da bi lahko po Italiji in Braziliji postali šele tretja reprezentanca, ki bi osvojila dva zaporedna naslova svetovnega prvaka. Zanimivo je, da zadnji trije prvaki pred Francijo – Nemci, Španci in Italijani – na svojem naslednjem svetovnem prvenstvu niso zmagali na svoji prvi tekmi prvenstva. Bo ta urok uspelo prekiniti Francozom?

Prvi nasprotnik svetovnih prvakov bo Avstralija, ki bo petič zapored nastopila na svetovnem prvenstvu, a Socceroos so na zadnjih treh prvenstvih v tem obdobju izpadli že v skupinskem delu prvenstva, ob tem pa so na devetih tekmah zmagali le enkrat – leta 2010 z 2:1 proti Srbiji. Francija in Avstralija sta se v skupinskem delu prvenstva pomerili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bila z 2:1 po zadetkih Antoina Griezmanna iz enajstmetrovke in avtogolu Aziza Bechicha z 2:1 boljša Francija.

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud Avstralija: Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin

