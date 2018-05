Rekordnih 126 minut in vstopnic za tekmo Domžale-Olimpija ni bilo več

Vstopnic za tekmo zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije med Domžalami in vodilno Olimpijo, ki bo odločala o naslovu prvaka, ni več. Razprodane so bile v rekordnih 126 minutah, so že dopoldne sporočili iz domžalskega tabora.

Štadion v Domžalah bo v nedeljo premajhen za vse ljubitelje nogometa, ki so si želeli v živo ogledati obračun, ki bo odločal o prvaku. Nogometaši Olimpije imajo trenutno dve točki prednosti pred večnimi tekmeci iz Maribora. Usodo imajo v svoji rokah, zmaga ali remi bi pomenila, da se bodo naslova prvaka, ne glede na izid obračuna Maribor-Gorica, veselili Ljubljančani. Če bodo zmaji v Domžalah izgubili, pa bi jih Maribor prehitel z zmago nad Goričani.

Vstopnice za obračun med Domžalami in Olimpijo so bile razprodane v rekordnih 126 minutah, so dopoldne sporočili iz domžalskega tabora, na svoji spletni strani na Facebooku pa je navijače razžalostila tudi Olimpija. Ta je svoje privržence, ki so ostali brez vstopnice, povabila kar v Kino Bežigrad.

Vse nedeljske tekme zadnjega kroga se bodo začele ob 16. uri.

Maribor ob 9900 evrov, Olimpija ob 3400, Issah pa ob 1500

Sobotni nogometni derbi je imel, kot običajno, tudi nadaljevanje v tretjem polčasu, ki ga je končal disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj. Na igrišču so bili boljši Ljubljančani, pri kaznih pa so večji znesek svojemu klubu prislužili mariborski. Maribor bo moral plačati 9900 evrov kazni, Olimpija pa le 3400.

Denarno kazen v višini 1500 evrov je dobil tudi nogometaš Olimpije Abass Issah. Disciplinski sodnik mu je zaradi nedostojne geste, namenjene mariborskim navijačem, prisodil plačilo 1500 evrov globe in eno tekmo prepovedi igranja, kar pa je igralec že prestal na sredini tekmi 35. kroga. Pri izreku kazni je sodnik upošteval olajševalno okoliščino, pisno izjavo igralca.

Abass Issah je prejel 1.500 evrov denarne kazni. Foto: Vid Ponikvar

Manj teh je našel pri obnašanju obeh navijaških skupin. Ljubljanska je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja, žaljivega skandiranja nasprotni ekipi in njenim navijačem, prižiganja večje količine bakel, odvržene bakle ob rob igrišča, odvrženih dveh stolov s tribun ob rob igrišča ter odvrženih dveh bakel na igrišče in ob upoštevani predkaznovanosti svojemu klubu pridelala 3.400 evrov kazni.

Skoraj do desetih tisočakov so prišli mariborski navijači: nešportno in neprimerno vedenje navijačev, žaljivo skandiranje nasprotni ekipi in njenim navijačem, večkratno prižiganje bakel na tribuni, odvržene bakle na igralno površino, povzročitev prekinitve tekme, odvržena večja količina papirja na igralno površino ob kotno zastavico, vdor navijačev na igralno površino po koncu tekme, metanje predmetov v smeri sodnikov ob njihovem odhodu z igrišča neposredno po koncu tekme in predkaznovanost. Maribor bo po sklepu Roglja v blagajno NZS plačal 9.900 evrov, kot olajševalno okoliščino je sodnik navedel pisno izjavo kluba.