Kapun po enajstih letih zapušča gnezdo zmajev

Nik Kapun je po 11 letih igranja ter po izteku pogodbe zapustil nogometni klub Olimpija, so sporočili iz ljubljanskega prvoligaša. Na 194 odigranih tekmah je dosegel 18 zadetkov in v tem času osvojil dva naslova državnega prvaka in tri pokalne lovorike.