Kampl igra za svojo prvo nemško lovoriko

Kevin Kampl, ki je pred osmimi leti s Salzburgom osvojil avstrijsko prvenstvo in pokal, ima to soboto priložnost za prvo lovoriko z Leipzigom. V finalu pokala DFB igrajo s presenečenjem sezone Freiburgom.

Nemško nogometno prvenstvo se je končalo že prejšnji konec tedna. Prvak je predčasno postal Bayern München. Ta je bil manj uspešen v nemškem pokalnem tekmovanju, saj je izpadel že v šestnajstini finala. Samo krog dlje, do osmine finala, pa je prišla drugouvrščena v bundesligi, Borussia Dortmund. Nemška nogometna sezona se to soboto končuje prav s finalom pokala DFB. Na olimpijskem stadionu v Münchnu se bosta udarila Freiburg in Red Bull Leipzig s Kevinom Kamplom.

Freiburg je ligo končal na zanj odličnem šestem mestu in si prvič po osmih letih priigral mesto v evropski ligi. Zdaj pa lahko s pokalno lovoriko naredi piko na i odlični sezoni. Že sam nastop v finalu je največja tekma v 118-letni zgodovini kluba. Ekipo vodi Christian Streich. In to že od leta 2011. Noben drug trener v petih najmočnejših evropskih ligah nima tako dolgega staleža. Ligo so sicer končali z dvema zaporednima porazoma, Leipziga pa niso premagali zadnjih pet medsebojnih tekem.

Foto: Reuters Za Leipzig je to tretji finale pokala v zadnjih štirih letih. Prejšnja dva so izgubili s tremi goli razlike (proti Bayernu in Dortmundu). Dvakrat so bili tudi podprvaki v bundesligi. Trener Domenico Tadesco verjame, da je zdaj skrajni čas za prvo veliko klubsko lovoriko. V pokalnem tekmovanju je imel sicer Red Bull dokaj lahko delo, saj je štiri nižjeligaše izločil s skupnim izidom 11:0. Samo v polfinalu se je moral malo bolj potruditi, ko so Union Berlin premagali z 2:1.