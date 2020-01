Kampl dobil novega soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni Leipzig, vodilna ekipa nemške bundeslige, bo v svoje vrste pripeljal okrepitev iz hrvaškega Dinama. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je klub Kevina Kampla dogovoril z Dinamom za selitev člana španske reprezentance do 21 let Danija Olma. Ta bo v Leipzigu ostal do leta 2024, prestop je vreden vsaj 20 milijonov evrov.