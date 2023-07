Kako resno se je poškodoval Kai Cipot

Prvi pregled takoj po poškodbi in prva preiskava v obliki ultrazvoka sta pokazali, da si je Kai Cipot poškodoval mišico zadnje lože desne noge, sporočajo iz NŠ Mura. Opravljene bodo še dodatne preiskave, ki bodo dale natančnejše informacije glede obsega in stopnje poškodbe. Točna ocena okrevanja za zdaj še ni možna, bo pa Cipot iz igrišč odsoten vsaj nekaj mesecev. "Želimo mu čim hitrejše okrevanje in hitro vrnitev na igrišče. Kai, drži se!" so še zapisali pri murskosoboškem prvoligaši.

Mura je tekmo prvega kroga v fazaneriji odprla z vodstvom 2:0, po poškodbi Cipota ob koncu prvega polčasa pa se je začel veliki preobrat Domžal, ki so na koncu zmagale s 3:2.

Kuzmić iz Mure na Dansko, prihaja Trontelj

Žan Trontelj Foto: Vid Ponikvar/Sportida Iz Fazanerije pa poročajo še o dveh kadrovskih spremembah. Mladi slovenski nogometaš Srđan Kuzmić bo kariero nadaljeval na Danskem, 9-letni branilec bo odslej igral za Viborg. V Muro pa kot novinec prihaja Žan Trontelj. Ta je podpisal do leta 2026. Doslej je v slovenskih ligaških tekmovanjih novinec pri Muri zbral 89 nastopov za Bravo in 36 tekem v 2. SNL.

"Občutki so fenomenalni, saj vemo, za kašen klub gre, da celo mesto diha za Muro. Ne želim pretiravati, ampak mislim, da prihajam v najbolj nogometno mesto v Sloveniji. Tukaj sem, da pokažem svojo kakovost, navijačem pa obljubim, da bom vedno dal vse od sebe. Mura mora biti pri vrhu, saj si to tudi zasluži," je dejal Trontelj.