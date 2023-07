Vse oči uprte v Vingegaarda

Kolesarski navdušenci že od leta 1986 čakajo na to, da bo Dirka po Franciji znova obiskala Saint-Quentin-en-Yvelines, kjer je bil takrat ekipni kronometer. Leta 2014 je tam zrasel nacionalni velodrom, ki zdaj gosti sedež Francoske kolesarske zveze. In ta veličasten velodrom bo naslednje leto gostil kolesarske dogodke na olimpijskih in paralimpijskih igrah v Parizu.

Zadnja etapa Dirke po Franciji je vedno posebna. Kolesarji prevozijo 37 kilometrov po avtocesti, nakar prvič prispejo v središče Pariza. Šprinterji se bodo prebijali skozi mestne ulice, prečkali čudovite mostove in občudovali znamenitosti, cilj pa bo na Elizejskih poljanah, kjer se bodo borili za prestižno zmago.

Tadej Pogačar bo Tour končal na drugem mestu. Leta 2020 in 2021 je bil zmagovalec, v zadnjih dveh letih pa obakrat drugi. Premoč je moral priznati le Jonasu Vingegaardu. Foto: Reuters

Zato pa je že znano, kdo bo osvojil Tour de France. Jonas Vingegaard je drugič zapored pokoril vso konkurenco in bo že na trasi proslavljal s penino. Prav tako so oddane preostale majice. Belo za najboljšega mladega kolesarja je še četrtič zapored osvojil Tadej Pogačar, pikčasto Italijan Guilo Ciccone, zeleno pa šprinter Jasper Philipsen, ki bo skušal danes prikolesariti še do pete etapne zmage na letošnjem Touru. Lani je prav zadnji dan prišprintal do premiernega etapnega uspeha na Touru.

V zadnjih sedmih letih smo v zadnjih etapah videli sedem različnih zmagovalcev: André Greipel (2016), Dylan Groenewegen (2017), Alexander Kristoff (2018), Caleb Ewan (2019), Sam Bennett (2020), Wout van Aert (2021) in Jasper Philipsen (2022).