Tako je ob debiju za Juventus zadel Cristiano Ronaldo #video

Tekma je potekala v mestecu Villar Perosa, ki ima le štiri tisoč prebivalcev, 5000 vstopnic za tekmo pa so v ekspresnem času prodali že pred enim tednom. Srečanje je trajalo le 70 minut, nato so jo prekinili navijači, ki so vdrli na igrišče, da bi se slikali z ljubljenci in dobili kakšen avtogram.

Zadetek Cristiana Ronalda:

Better quality vid of Ronaldo's first Juventus goal pic.twitter.com/USllaqakJX — Juvefc.com (@juvefcdotcom) August 12, 2018

Tekmo so skrajšali navijači, ki so vdrli na igrišče in se želeli fotografirati z novim zvezdnikom stare dame. Foto: Reuters

Začel bo pri Cesarju in Birsi

Ronaldo, ki je v začetku julija v Juventus prišel za 112 milijonov evrov, bo imel novo priložnost za dosego gola že naslednjo soboto, ko se bo začelo italijansko državno prvenstvo, njegova ekipa bo gostovala pri Chievu, ekipi Boštjana Cesarja in Valterja Birse.

Juventus bo branil naslov italijanskega prvaka.