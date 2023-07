Juventus ne bo igral konferenčne lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza Uefa in italijanski prvoligaš Juventus sta se dogovorila, da torinski klub v sezoni 2023/24 ne bo igral konferenčne lige, je poročal časnik Corriere dello Sport.

Italijanski dnevnik poroča, da je Juventus želel takšno rešitev, Uefa pa jo je sprejela. Prav tako naj bi stara dama "želela" tudi denarno kazen, vse za to, da se kazni ne bi vlekle v sezono 2024/25, v kateri imajo v Torinu spet cilj igrati v ligi prvakov. Za kaj takšnega se bodo morali v domači ligi uvrstiti med prvo četverico.

Uefa je postopek proti Juventusu sprožila zaradi kršenja finančnega fair playa, v Torinu pa so se bali ostre kazni, zaradi česar so se pogodili z Uefo, je še pisal časnik, ki ga je povzela hrvaška tiskovna agencija Hina, in dodal, da bo namesto Juventusa v konferenčni ligi igrala Fiorentina, ki je bila v ligi osma. V zadnji sezoni je bila finalistka tega tekmovanja, v odločilni tekmi jo je premagal West Ham.

