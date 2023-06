Juventus načrtuje dokončen umik iz superlige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni klub Juventus, poleg španskih Barcelone in Reala eden od treh ustanoviteljev kontroverznega evropskega tekmovanja superlige, naj bi se odločil za dokončen umik iz projekta. V torinskem klubu so potrdili pisanje španskega dnevnika Marce, vendar dodali, da informacije o grožnjah Uefe s sankcijami klubu ne držijo.

Juventus očitno namerava izstopiti iz superlige. Klub je obvestil druga dva ustanovna člana, Real Madrid in Barcelono, da se želi s kluboma pogovoriti o morebitnem izstopu. Klub serie A je to sporočil v torek in hkrati zanikal, da bi mu Evropska nogometna zveza (Uefa) grozila s sankcijami, če bi vztrajal v superligi.

Omenjeni trije klubi so edini preostali ustanovni člani superlige. Projekt je v prvotni obliki aprila 2021 hitro propadel. Po nasprotovanju Uefe in navijačev ter tudi Bayerna, jih je od 12 najboljših klubov, ki so sprva zahtevali odcepitev, v nekaj urah od projekta odstopilo devet.

Podjetje European Super League Company je na sodišču v Madridu vložilo tožbo zoper Uefo in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), zadeva pa se je preselila na Evropsko sodišče. Sodba ES glede superlige se pričakuje v kratkem, izvedensko mnenje, izdano decembra, pa je še okrepilo stališče Uefe.

Juventus je zdaj "poslal sporočilo drugima dvema kluboma (Barceloni in Realu, op. STA), ki nista napovedala svojega umika iz projekta superlige, da bi rad sprožil razpravo med tremi ustanovnimi klubi glede morebitnega izstopa Juventusa iz superlige", so sporočili belo-črni.

S tem so Uefi poslali jasno sporočilo

S tem bi Juventus poslal jasno sporočilo Uefi, ki se mora o morebitnih sankcijah še odločiti, piše italijanska agencija Ansa.

Trenutno je Juventusova Evropa za naslednjo sezono le konferenčna liga, zahvaljujoč sedmemu mestu v italijanskem prvenstvu, ki se je končalo z desetimi kazenskimi točkami zaradi nepravilnosti pri poslovanju v zadnjih letih. In v prihodnjih dneh, verjetno po finalu lige prvakov v Istanbulu, zadnjem dejanju v Evropi, bo Uefa podala končno odločitev o težavni sezoni Juventusa.

Superliga in podjetje A22, ki promovira projekt, pa sta pripravljena pred Sodišče Evropske unije predložiti dokaze o po njihovem mnenju zlorabi nad enim od njenih članov, Juventusom. Po poročanju španskega športnega časnika As, ki se sklicuje na vire iz superlige, je Uefa italijanskemu klubu naročila, naj izkaže svojo pripravljenost za opustitev projekta pod "grožnjami in prisilo, za kar obstajajo neizpodbitni in nedvoumni dokazi".

Ti isti viri A22 so za As govorili o "nesprejemljivih" pritiskih Uefe, ki jim je bil podvržen Juventus, ki mu grozi triletna izključitev iz evropskih tekmovanj, če ne opusti projekta. Pri Juventusu so sicer grožnje že zanikali.

Preberite še: