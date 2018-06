Soigralec Jana Oblaka podaljšal pogodbo

Urugvajski soigralec slovenskega reprezentanta Jana Oblaka Jose Maria Gimenez je podaljšal pogodbo z ekipo Atletico Madrid še za pet let, do leta 2023, so sporočili iz vodstva ekipe, ki je osvojila naslov v evropski ligi. Triindvajsetletni Jose Maria Gimene je v Atletico prišel aprila 2013 in si utrl pot v reprezentanco tudi za na SP v Rusiji.