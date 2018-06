Jan Oblak bi v dresu Reala postavil svetovni rekord

Leto 2016 se je začelo z odmevno nogometno prigodo. Iz Madrida so pricurljale informacije, da je prestop Garetha Bala iz Tottenhama k Realu kraljevi klub stal 101 milijon evrov, ne pa 91 milijonov, kot je bilo navedeno leta 2013. Svet je tako dobil prvega junaka, ki je v času prestopnih norosti in postopnega zviševanja meja, do katerih lahko sežejo bogati snubci, prestopil mejo stotih milijonov evrov.

Neymar lani obrnil stvari na glavo

Neymar je lani po selitvi v Pariz postal svetovni rekord, letos pa se omenja možnost, da bi lahko v Parizu kariero nadaljeval Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters Hitronogi Otočan, ki je letos odločil finale lige prvakov v Kijevu in prinesel Realu že tretji zaporedni evropski naslov, ni bil dolgo rekorder. Ko je agent Mino Raiola, zelo trd in neizprosen pogajalec, poleti iz Torina v Manchester preselil varovanca Paula Pogbaja, se je nogometni svet znova zamislil. Rdeči vragi so italijanskemu prvaku za mladega Francoza plačali 105 milijonov evrov. Z omenjenim zneskom bi lahko vsi slovenski klubi, od prve do najnižjih lig, mirne volje pokrili vsaj petletne proračune, za angleškega klubskega velikana, ki je že drugo leto zapored okronan za najbogatejši klub na svetu, pa se to ni zdelo nič posebnega.

Nogometna industrija, ki so ji premožni lastniki evropskih klubov, ki večinoma prihajajo z Bližnjega vzhoda, iz ZDA ali azijskih držav, vsilili nepredvidljiv ritem vedno višjega trošenja, se je razcvetela. Vrednosti odškodnin še vedno silijo v nebo, skoraj vsak novi prestopni rok poskrbi za novega junaka, vseeno pa je posel, ki si ga je lani privoščil nesramno bogati PSG, poskrbel za novo eksplozijo mešanih občutkov.

Neymar je zapustil Barcelono za reci in piši 222 milijonov evrov! Katalonci so zaslužili ravno toliko, kot je bilo navedeno v odkupni klavzuli brazilskega velemojstra, ki je bil na Camp Nouu v senci Lionela Messija in se hotel pridružiti klubu, kjer se bo vse sukalo okrog njega. Poletni rekord je dokončno razburkal nogometne vode. Poti nazaj ni bilo, zdaj so postale ponudbe, višje od stotih milijonov evrov, že vsakodnevni prizor.

Največji nogometni prestopi na svetu:

Nogometaš (država) Prejšnji klub (država) Novi klub (država) Znesek v mio. Sezona Neymar (Bra) Barcelona (Špa) Paris St. Germain (Fra) 222 2017/18 Kylain Mbappe (Fra) Monaco (Fra) Paris St. Germain (Fra) 145 2018/19 Philippe Coutinho (Bra) Liverpool (Ang) Barcelona (Špa) 120 2017/18 Ousmane Dembele (Fra) Borussia Dortmund (Nem) Barcelona (Špa) 115 2017/18 Paul Pogba (Fra) Juventus (Ita) Manchester United (Ang) 105 2016/17 Gareth Bale (Wal) Tottenham (Ang) Real Madrid (Špa) 101 2013/14 Cristiano Ronaldo (Por) Manchester United (Ang) Real Madrid (Špa) 94 2009/10 Gonzalo Higuain (Arg) Napoli (Ita) Juventus (Ita) 90 2016/17 Neymar (Bra) Santos (Bra) Barcelona (Špa) 88,2 2013/14 Romelu Lukaku (Bel) Everton (Ang) Manchester United (Ang) 84,7 2017/18

Parižani so kmalu po Neymarju na Park princev privabili še Kyliana Mbappeja. Sprva kot posojenega nogometaša Monaca, da so se izognili pastem nespoštovanja finančnega fair-playa, ki ga vedno bolj temeljito nadzira Evropska nogometna zveza (Uefa) in ki povzroča preglavice najdrznejšim kupcem.

Barcelona je del zaslužka po prodaji Neymarja namenila nakupu njegovega dobrega prijatelja Philippeja Coutinha. Foto: Reuters

Francoski zvezdnik je letos dokončno postal igralec PSG, ki je zanj segel globoko v denarnico in plačal 145 milijonov evrov. Barcelona je večino zaslužka, ki se je znašel v klubski blagajni po rekordni prodaji Neymarja, porabila za nakupe novih igralcev. Mejo stotih milijonov evrov sta prebila Brazilec Philippe Coutinho in Francoz Ousmane Dembele, ki v dresu Barcelone še nista pokazala vsega, česar sta bila zmožna v dresih prejšnjih klubov.

Oblak ogroža Buffonov rekord

Bo Gianluigi Buffon, ki se ga povezuje z odhodom v Pariz, to poletja na seznamu največjih vratarskih prestopov zdrsnil na drugo mesto? Foto: Getty Images Tako se je po podatkih Transfermarkt.de, ki pozorno spremlja in analizira dogajanje na mednarodni nogometni borzi, v nogometni zgodovini zgodilo šest prestopov, izraženih s trimestno milijonsko številko v evrih. V izbrano druščino so se uvrstili trije Francozi, dva Brazilca in Valižan.

Kmalu bi se lahko omenjeni skupini pridružil Jan Oblak, kar bi bila izjemna čast za slovenski nogomet. Škofjeločan že tako postavlja mejnike. Glede na Transfermarkt.de ga v zgodovini ni bilo vratarja, ki bi se lahko pohvalil s tako visoko tržno vrednostjo (70 milijonov evrov), poleti pa bi mu lahko uspel še en čudež, daleč največji prestop, kar si ga je mogoče zamisliti v konkurenci čuvajev mreže.

Za zdaj ga ima v svojih rokah legendarni Italijan Gianluigi Buffon, ki je v začetku stoletja zapustil Parmo in se pridružil Juventusu. Stara dama je zanj plačala več kot 52 milijonov evrov, svet pa je dobil novega rekorderja. A kmalu, zlasti po zanimanju madridskega Reala za 25-letnega Škofjeločana, bi lahko Buffonov prestop romal v zgodovino, na vrh rekordnih dosežkov pa bi se uvrstil Slovenec!

Največji prestopi nogometnih vratarjev:

Nogometaš (država) Prejšnji klub (država) Novi klub (država) Znesek v mio. Sezona Gianluigi Buffon (Ita) Parma (Ita) Juventus (Ita) 52,88 2001/02 Ederson (Bra) Benfica (Por) Manchester City (Ang) 40 2017/18 Manuel Neuer (Nem) Schalke (Nem) Bayern München (Nem) 30 2011/12 Jordan Pickford (Ang) Sunderland (Ang) Everton (Ang) 28,5 2017/18 Francesco Toldo (Ita) Fiorentina (Ita) Inter Milano (Ita) 26,5 2001/02 David de Gea (Špa) Atletico Madrid (Špa) Manchester United (Ang) 25 2011/12 Sebastien Frey (Švi) Inter Milano (Ita) Parma (Ita) 21 2003/04 Angelo Peruzzi (Ita) Juventus (Ita) Inter Milano (Ita) 19 1999/00 Claudio Bravo (Čil) Barcelona (Špa) Manchester City (Ang) 18 2016/17 Angelo Peruzzi (Ita) Inter Milano (Ita) Lazio Rim (Ita) 17,9 2000/01 Jan Oblak (Slo) Benfica Lizbona (Por) Atletico Madrid (Špa) 16 2014/15 Samir Handanović (Slo) Udinese (Ita) Inter Milano (Ita) 15 2012/13

Petkrat več od Kamplovega rekorda

Škofjeločan, ki je prvič v 1. SNL branil pri 16 letih, bi lahko postal prvi slovenski nogometaš v dresu madridskega Reala. Foto: Vid Ponikvar Če bi poletni snubec odkupil Oblaka za sto milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula v pogodbi z rdeče-belimi, bi se nekdanji vratar Olimpije in Benfice zavihtel med sedem največjih prestopov vseh časov. Prehitel bi celo Cristiana Ronalda, ki je pred devetimi leti zapustil rdeče vrage in se pridružil Realu za 94 milijonov evrov.

Letošnji poletni prestopni rok, katerega dinamiko bodo usmerjali tudi nastopi največjih zvezdnikov na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki ga bo Oblak spremljal le kot gledalec, bi lahko tako postregel s številnimi vrhunci. In kar nekaj prestopi, višjimi od sto milijonov evrov, kar je še v prejšnjem desetletju veljalo za nekaj težko verjetnega.

Novega rekorderja ne bi dobili le vratarji, ampak tudi slovenski nogomet. Oblakov prestop bi bil kar petkrat dražji od aktualnega rekorderja, reprezentančnega soigralca Kevina Kampla, ki je lani zapustil Bayer Leverkusen in se pridružil Leipzigu. Rdeči biki so zanj odšteli okroglih 20 milijonov evrov. Takrat je svetlolasi zvezni igralec, rojen v Solingenu v Nemčiji, "ukradel" rekord prav Oblaku. Veljal je le štiri leta, vse od trenutka, ko je Atletico na bančni račun Benfice nakazal 16 milijonov evrov.

Zahović je bil rekorder kar 13 let

Ko je Zlatko Zahović zapustil Pirej, je Valencia zanj plačala osem milijonov evrov. Foto: Reuters Mejo 15 milijonov evrov je presegel še en Slovenecm in sicer še en vratar. Samir Handanović, ki ga je v vratih reprezentance nasledil prav Oblak, je pred sedmimi leti zapustil Videm in sprejel ponudbo Interja. Milančani so plačali 15 milijonov evrov, kar je še vedno 12. najdražji prestop vratarja vseh časov. In tretji med slovenskimi.

Naslednji na večni slovenski lestvici je že starejšega datuma, kar še toliko bolj nazorno priča o tem, kako pomemben je bil za tisto obdobje. Zlatko Zahović, ki je pred kratkim po 11 letih zapustil NK Maribor in prenehal opravljati vlogo športnega direktorja, se je leta 1999 s svojimi predstavami za Porto in strelskim festivalom v ligi prvakov tako prikupil grškemu velikanu Olympiakosu, da je ta za Mariborčana odštel kar 13,5 milijona evrov.

Znesek je bil tako visok, da je bil Zahović absolutni rekorder kar 13 let. Je pa več kot sedemkrat manjši od tistega, ki bi ga lahko na račun Oblakovega znanja vplačali poletni snubci. Na čelu z največjim, trikratnim evropskim prvakom Realom. Ni kaj, Oblak piše zgodovino svetovnega in slovenskega nogometa!

Najvišji slovenski nogometni prestopi: