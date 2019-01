Je kalvarije Harisa Vučkića naposled konec?

Haris Vučkić je v Twente, ki je bil takrat še prvoligaš, prišel poleti 2017, ko je dokončno prekinil pogodbo z Newcastle Uniteda, katerega član je bil od leta 2009, in že na začetku sezone izpustil nekaj tekem zaradi težav z mišico. Potem je en mesec igral in se ustalil v začetni enajsterici Twenteja, nakar je moral izpustiti tri mesece zaradi natrgane tetive.

Ko se je v začetku leta 2018 vrnil na igrišče, je hitro prišel v formo in odigral osem prvenstvenih tekem v nizu. Na vseh je bil v začetni postavi, trikrat pa se je vpisal tudi med strelce.

Ko se je že zdelo, da je končno prišel v pravo tekmovalno formo, je sledilo najhujše. Marca si je potrgal kolenske vezi in jasno je bilo, da ga čaka dolgotrajno okrevanje. Žal še zdaleč ne prvo, s katerim se je moral soočiti. Skorajda eno leto je namreč počival v letih 2012 in 2013, na njegovi poti pa se je do zdaj zvrstila še kopica manjših poškodb, ki so ga zavrle na poti do uspeha.

Poškodbe zavrle zelo obetavno nogometno pot

S poškodbami ni imel sreče. Foto: Getty Images Pri 26 letih ima ta nogometaš, ki je v majici Slovenije pod vodstvom Slaviše Stojanovića debitiral daljnega februarja 2012, ko je bil star vsega 19 let, to pa je do zdaj tudi njegov edini nastop v članski reprezentanci, še dovolj časa za uspeh. Upajmo le, da bo imel v prihodnosti več sreče z zdravjem.

Vučkić, ki ima s Twentejem pogodbo do leta 2020, trenutno sicer še vadi individualno, a se je vrnil na treninge. Za igro naj bi bil nared marca.

Pri Twenteju, ki je trenutno na drugem mestu prvenstvene razpredelnice in se poteguje za povratek v elitno nizozemsko ligo, ga nestrpno pričakujejo.

Za sloviti Rangers iz Glasgowa je med februarjem in majem 2015 v 22 nastopih zabil 9 golov. Foto: Getty Images

Ta ofenzivni vezist, ki je v dresu Domžal v slovenski prvi ligi debitiral, ko je bil star vsega 15 let, je bil med letoma 2009 in 2017 član Newcastle Uniteda, člana angleške premier lige, a je v njegovem dresu v osmih letih zbral vsega 16 nastopov (zabil je tudi en gol). Priznani angleški klub s štadiona St. James Parka ga je v tem času posojal v številne klube.

Tako se lahko Vučkić pohvali, da je igral za Cardiff Cty, Rotherham, Wigan, Bradford in tudi Glasgow Rangers, pri katerem je v vsega treh mesecih navdušil do te mere, da se navijači najbolj trofejnega škotskega nogometnega kluba še danes pogosto spomnijo nanj.

Haris Vučkić na treningu Twenteja prvič po devetih mesecih:

