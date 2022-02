Noro, kaj uspeva Kurtiću v Grčiji! #video

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić v Grčiji zadeva kot za stavo. Je najboljši strelec grškega prvenstva, odlično pa mu gre tudi v pokalnem tekmovanju, kjer je Paoku v sredo do napredovanja v polfinale pomagal z izjemnim zadetkom globoko v sodnikovem podaljšku. Sreči 33-letnega strelca evrogola in njegovih soigralcev ni bilo videti konca, na koncu je Paok po epskem preobratu atenski AEK premagal z 2:1!

Sanjske strelske forme Jasmina Kurtića kar ne more biti konec. Izkušeni slovenski reprezentant, ki se je v državnem dresu na 74 nastopih podpisal pod "le" dva zadetka, je v tej sezoni, ko je italijanske zelenice po desetletju zamenjal z grškimi, kot prerojen. Pri solunskem Paoku kot posojeni nogometaš Parme izvaja kazenske strele in zadeva kot po tekočem traku. V prvenstvu se je na 19 nastopih vpisal med strelce kar 14-krat in je v tem trenutku med vsemi napadalci, ki si služijo kruh pri grških klubskih velikanih, celo najboljši strelec grškega prvenstva!

Vrhunci dvoboja v Atenah, evrogol Jasmina Kurtića pri 5:32!

Črno-beli iz Soluna v prvenstvu zaostajajo le za Olympiakosom (9 točk), tako da se jim nasmiha vrhunska uvrstitev, odlično jim gre tudi v pokalu, kjer so se prebili v polfinale. Sprva jim ni kazalo tako dobro. Prva četrtfinalna pokalna tekma proti Aeku se je v Solunu končala brez zadetkov, na povratni pa je atenski klub v 83. minuti povedel z 1:0. Paok se je spogledoval z izpadom, nato pa je v peti minuti sodnikovega podaljška z mojstrskim zadetkom, to je bil pravcati evrogol, mrežo gostiteljev zatresel Kurtić. V navdušenju si je slekel dres, o tem, kako bučno in evforično so enega najlepših zadetkov Belokranjčana v njegovi karieri doživeli soigralci, pa pričajo tudi posnetki, ki jih je Paok rade volje delil z javnostjo prek družbenih omrežij.

Kako so prekrasen zadetek Kurtića pozdravili njegovi soigralci:

Za popolno pravljico Paoka je v sedmi minuti sodnikovega podaljška poskrbel Romun Alexandru Mitrita. Solunčani so na Olimpijskem stadionu v Atenah zmagali z 2:1, PAOK pa se je v polfinalu pridružil Olympiakosu, Panathinaikosu in Lamii.