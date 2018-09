Jarolim po ruski zaušnici izgubil službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnjih dneh bodo vodilni možje češkega nogometa začeli z iskanjem novega selektorja, najpogosteje se v medijih omenjata trener Slavie Prage Jaroslav Silhavy in selektor ekipe do 21 let Vitezslav Lavicka.

Dvainšestdesetletni Jarolim je na češko klop sedel leta 2016 in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji ostal praznih rok. Novo sezono je začel slabo, najprej je v prvi tekmi lige narodov izgubil proti Ukrajini z 1:2, temu je sledil poraz proti Rusiji z 1:5.

Jarolim je kot selektor na 22 tekmah zbral 10 zmag.