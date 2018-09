Velik dan za Katanca, ki danes prvič vodi Irak

Danes se bo Srečko Katanec prvič predstavil na klopi Iraka. Nekdanji slovenski selektor se bo v prijateljski tekmi udaril s Kuvajtom.

Gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva Rusi se bodo danes pomerili s Čehi, Angleži pa v torek s Švicarji.

Belgijci so Škotom nasuli štiri zadetke. Foto: Reuters

Brazilci so z zadetkoma Firmina in Neymarja, ki je izkoristil 11-metrovko, z 2:0 premagali Američane. Kolumbijci so po zaostanku priredili preobrat in z zadetkom Yimmija Chare v izdihljajih srečanja strli Venezuelo.

Bolj zanesljivo so zmagali pomlajeni Argentinci, v vrsti katerih je kar nekaj igralcev zaigralo prvič in tudi doseglo prve zadetke za izbrano vrsto. K zmagi s 3:0 nad Gvatemalo sta se tako prvič med strelce v argentinskem članskem dresu vpisala Gonzalo Martínez, ki je gavče v vodstvo popeljal po najstrožji kazni, ter sin stratega Atletica iz Madrida Diega Simeoneja Giovanni.

Urugvajci so s 4:1, dvakrat je zadel Luis Suarez, premagali Mehičane. Še bolj suvereno so Belgijci opravili s Škoti (4:0). Nemci, ki so na zadnjem SP močno razočarali, so v nedeljo premagali Peru (2:1).

Portugalci in Hrvati remizirali

Na štadionu Algarve je bila v četrtek tekma med evropsko prvakinjo Portugalsko, ki je igrala brez Cristiana Ronalda, in svetovno podprvakinjo Hrvaško. Reprezentanci sta se razšli z izidom 1:1. Hrvate je v 18. minuti v vodstvo popeljal Ivan Perišić, a je slabih 15 minut pozneje po predložku v kazenski prostor z glavo izenačil Pepe.

Nizozemska je v izdihljajih srečanja premagala Peru (2:1). Oba gola za nizozemsko izbrano vrsto je dosegel Memphis Depay. Avstrija je bila zanesljivo boljša od Švedske (2:0).