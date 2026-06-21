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Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
6.56

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek
Jan Repas NK Maribor NK Maribor AEK Larnaka

Nedelja, 21. 6. 2026, 6.56

50 minut

Menjava kluba

Jan Repas odhaja na Ciper

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jan Repas | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni vezist Jan Repas je po koncu sodelovanja z Mariborom hitro dobil novega delodajalca. Kariero bo nadaljeval na Cipru pri ekipi AEK Larnaka, so potrdili na spletni strani ciprskega kluba.

Kot so zapisali Ciprčani, bo Repas po današnjem prihodu na Ciper podpisal dvoletno pogodbo.

Jan Repas je kariero začel v Domžalah, nato je igral v Franciji za Caen in zadnjih šest let za Maribor. Za slovensko reprezentanco je zbral štiri nastope.

V prvi ciprski ligi so v zadnji sezoni od Slovencev igrali Jure Balkovec (Omonia Nikozija), Vid Belec (Apoel Nikozija), Alen Kozar in Gal Kurež (oba Paralimni).

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