Slovenski nogometni vezist Jan Repas je po koncu sodelovanja z Mariborom hitro dobil novega delodajalca. Kariero bo nadaljeval na Cipru pri ekipi AEK Larnaka, so potrdili na spletni strani ciprskega kluba.

Kot so zapisali Ciprčani, bo Repas po današnjem prihodu na Ciper podpisal dvoletno pogodbo.

Jan Repas je kariero začel v Domžalah, nato je igral v Franciji za Caen in zadnjih šest let za Maribor. Za slovensko reprezentanco je zbral štiri nastope.

V prvi ciprski ligi so v zadnji sezoni od Slovencev igrali Jure Balkovec (Omonia Nikozija), Vid Belec (Apoel Nikozija), Alen Kozar in Gal Kurež (oba Paralimni).

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