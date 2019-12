Jan Oblak potožil: Sreča nam je obrnila hrbet

Matematika je preprosta. Atletico v zadnji krog lige prvakov vstopa na drugem mestu, s točko prednosti pred najbližjim zasledovalcem Bayerjem, od katerega ima boljše razmerje v medsebojnih dvobojih (1:0 in 1:2). Če bi rdeče-beli v Madridu upravičili vlogo favorita proti ruskemu prvaku Lokomotiv, ki so ga jeseni že premagali v Moskvi (2:0), bi zanesljivo ohranili prednost pred lekarnarji iz Leverkusna.

Vrhunska dvojna obramba Jana Oblaka na gostovanju v Moskvi:

Lokomotiv had their chances tonight - not least when Jan Oblak made this top double save from Krychowiak when Atletico were 2-0 up.pic.twitter.com/U91tPslgyn — Liam Tyler (@tyler_lj) October 1, 2019

Če se jim ne bi posrečilo in bi proti Rusom ostali brez načrtovane zmage, bi se znašli v težavah, saj bi jih lahko Bayer, ki bo danes gostil Juventus, prehitel na lestvici in jim zaprl vrata osmine finala. Obstaja pa tudi možnost, da Atletico napreduje kljub spodrsljaju proti Lokomotivu, a mu mora v tem primeru priskočiti na pomoč Ronaldov Juventus in danes premagati predstavnika nemške bundeslige.

Oblak kljub neuspehom videl nekaj dobrih stvari

Jan Oblak bo gostil Lokomotiv že ob 18.55. Foto: Reuters Za Jana Oblaka, enega od najboljših vratarjev na svetu, ki noče končati boja za evropsko krono že po skupinskem delu, je računica preprosta. Najlažje bi bilo, če bi Atletico na Wanda Metropolitanu ugnal Lokomotiv, s tem pa tudi preprečil Bayerju, da bi še ogrozil napredovanje Simeonejeve čete. ''To je zelo pomembna tekma za nas. Če ne bomo dobro vstopili vanjo, bi se lahko znašli v težavah,'' opozarja 26-letni vratar iz Škofje Loke na to, kako zelo bo danes pomemben pristop ekipe Los Colchoneros.

V zadnjem obdobju ne dosegajo najboljših rezultatov. Na zadnjih osmih tekmah so zmagali le enkrat in krepko padli na razpredelnici la lige, preboj med 16 najboljših v ligi prvakov pa bodo morali potrjevati v zadnjem krogu. V tem obdobju so dosegli le sedem zadetkov, dobili pa jih osem. Oblak, ki je bil predstavnik igralcev Atletica na torkovi novinarski tekmi pred sklepnim dejanjem skupinskega dela lige prvakov, vseeno ni preveč zaskrbljen.

''Dobro se počutimo. Na vsakem treningu, pa tudi na vsaki tekmi. Vedno merimo na zmago, tako bo tudi proti Lokomotivu. Čeprav se nam na zadnjih tekmah rezultatsko ni preveč izšlo, smo prikazali kar nekaj dobrih stvari. Žal nam je sreča obrnila hrbet. A če bomo nadaljevali v podobnem ritmu, nam bo steklo na bolje in bomo lahko bolj zadovoljni,'' je prvi vratar slovenske nogometne reprezentance prepričan, da se bo nebo nad Madridom počasi, a zanesljivo zjasnilo.

Nekaj strelov bi lahko tudi ubranil

Atletico je v španskem prvenstvu padel na sedmo mesto. Foto: Reuters Atletico, v zadnjih letih znan po jekleni obrambi, novembra ni niti enkrat končal tekme brez prejetega gola. To je zelo nenavadno za izbrance Diega Simeoneja, še bolj pa za Oblaka, specialista za dvoboje, na katerih zadrži mrežo nedotaknjeno. ''To je res, a smo prejeli nekaj izjemnih zadetkov, ki jih nekateri igralci dosežejo enkrat na pet let, pa tudi nekaj takih, ki bi jih lahko ubranil,'' je po eni strani poudaril, kako je imel opravka s čudežnimi mojstrovinami, neubranljivimi streli, po drugi strani pa je dovolj samokritičen, da je prepričan, kako bi lahko pri nekaterih strelih pokazal več.

''To so stvari, ki se dogajajo na igrišču. Tam smo ekipa. Če prejmemo gol, vsi prejmemo gol, če pa ga dosežemo, ga vsi dosežemo. Ne sme nas skrbeti za prihodnost, saj igramo dobro v obrambi. Žal nas je na zadnjih tekmah spremljala le smola,'' je Oblak navedel glavni razlog, zaradi katerega Atletico ne dosega pričakovanih, še boljših rezultatov.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je lani čestital Janu Oblaku za osvojitev kar dveh evropskih lovorik (liga Europa in superpokal). Foto: Getty Images

Če Atleticu danes ne bi uspelo in bi se moral zadovoljiti z zgolj tretjim mestom v skupini, bi se Oblak spopadel z izzivom, ki ga ne bi izkusil prvič v karieri. Še vedno, ko je namreč nastopal v evropski ligi, je nato zaigral v finalu. Leta 2014 je z Benfico ostal praznih rok proti Sevilli, štiri leta pozneje pa je z Atleticom nadigral Marseille in osvojil evropsko lovoriko. V ligi prvakov se je najdlje prebil leta 2016, ko je zaigral v finalu in v dramatičnem srečanju v Milanu, odločenem šele po izvajanju 11-metrovk, izgubil proti Realu. V tej sezoni želi ostati v boju za največjo krono, evropski naslov, zato bi bilo vse kaj drugega kot napredovanje v osmino finala ogromno razočaranje.