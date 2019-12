Čeferin prihaja v Zagreb, kjer bo deležen posebne časti

Predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina radi vidijo kot gosta na športnih prireditvah. V torek si je v živo ogledal dvoboj lige prvakov med Interjem in Barcelono v Milanu, danes pa se bo mudil v Zagrebu, kjer bo spremljal dvoboj med Dinamom in Manchester Cityjem. Pred srečanjem bo na svečanem dogodku v hrvaški prestolnici deležen posebne časti.

Nogometni klubi so zelo počaščeni, ko lahko na svojih tekmah pozdravijo tako uglednega gosta, kot je prvi mož evropskega nogometa. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se je odločil, da si bo v zadnjem krogu lige prvakov, najbolj donosnega in odmevnega produkta evropske krovne zveze, ogledal dvoboja v neposredni bližini domovine.

Interju rekorden zaslužek, a tudi slovo od lige prvakov

Samir Handanović bo spomladi nadaljeval evropsko sezono v ligi Europa. Foto: Reuters V torek je na častni tribuni kultnega stadiona San Siro stiskal pesti za 35-letnega rojaka Samirja Handanovića, ki navdušuje med vratnicama Interja in z njim trenutno vodi v italijanskem prvenstvu. Nekdanjemu slovenskemu reprezentantu, s katerim je pred leti sodeloval kot predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS), na dvoboju ni prinesel sreče.

Kapetan in vratar Interja je ostal s soigralci prekratek, saj je na San Siru v odločilnem srečanju za napredovanje v osmino finala lige prvakov izgubil proti močno oslabljeni Barceloni (1:2). Evropsko sezono bo spomladi nadaljeval le v ligi Europa, Interju pa ostaja klavrna tolažba, da je razprodani San Siro prinesel rekordni dobiček od prodaje vstopnic, saj so postali črno-modri bogatejši za 7,8 milijona evrov.

Bo prinesel srečo Stojanoviću?

Če bi Petar Stojanović z Dinamom premagal Manchester City, Atalanta pa v Ukrajini Šahtar, bi hrvaški prvak osvojil drugo mesto. Foto: Getty Images Vsaj v evropski ligi želi evropsko sezono nadaljevati tudi zagrebški Dinamo. Danes bo na dvoboju zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov gostil Manchester City in si skušal zagotoviti evropsko pomlad. Na stadionu Maksimir, ki spada med manj udobne in prestižne med največjimi evropskimi klubi, si bo obračun hrvaških in angleških prvakov ogledal tudi Čeferin.

Tokrat bo spremljal na delu Petra Stojanovića, desnega bočnega branilca Dinama, ki se mu ponuja priložnost, da bi z Dinamom zaigral celo v osmini finala lige prvakov. Če bodo modri na domačih tleh, kjer so v tej evropski sezoni nadigrali Atalanto (4:0) in nesrečno remizirali s Šahtarjem (3:3, dva zadetka so prejeli v sodnikovem podaljšku), boljši še od izbrancev Josepa Guardiole, ki so si že zagotovili prvo mesto in prihajajo v Zagreb brez rezultatskih imperativov, bi uresničili cilj.

Priznanje mu bo predal Črnogorec Mijatović

Aleksander Čeferin bo danes postal ambasador množičnega dogodka, na katerem nastopajo mladi športniki. Foto: Reuters Dvoboj na razprodanem zagrebškem stadionu si bo ogledal tudi predsednik Uefe. Pred tekmo sezone Dinama, kot jo napovedujejo hrvaški mediji, bo deležen še posebne časti, saj mu bo v hotelu Esplanade na slovesnosti pripadla vloga ambasadorja Športnih iger mladih Plazma.

Priznanje mu bo predal dolgoletni ambasador omenjenega dogodka, na katerem sodelujejo partnerji iz sedmih držav, med njimi je tudi Slovenija, Predrag Mijatović. Nekdanji črnogorski nogometni zvezdnik je v karieri postal tudi evropski prvak. Leta 1998 je popeljal Real Madrid do zmage v finalu lige prvakov. V Amsterdamu je v 66. minuti zatresel mrežo Juventusa in odločil evropskega prvaka (1:0).

Predstavlja enega najboljših nogometašev zadnjih desetletij v tem delu Evrope. Po njegovih stopinjah bi želeli mnogi mladi navdušenci nad nogometom, ki bodo nastopili tudi na Športnih igrah Plazma, projektu Youth Sports Games, na katerem je lani v desetih športih, med njimi je najbolj zastopan nogomet, nastopilo več kot 200 tisoč mladih športnikov.