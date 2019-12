Čudežni najstnik, za katerega bo Barcelona zahtevala 400 milijonov evrov

Mladi napadalec Barcelone Ansu Fati je svetla prihodnost katalonskega velikana in španskega nogometa. V zadnjih mesecih je podrl že nič koliko odmevnih rekordov. Zadnjega, ki spada med najbolj izstopajoče, je popravil v torek, ko je v Milanu strl srce Samirju Handanoviću in postal najmlajši strelec v zgodovini lige prvakov. Katalonci zanj pripravljajo odkupno klavzulo v vrednosti skoraj pol milijarde evrov.

Barcelona ima novega čudodelca. Skoraj ni več tedna, ko Ansu Fati, 17-letni napadalec, rojen v Gvineji Bissauu, ne bi popravil novega rekorda ali se kako drugače vpisal v zgodovino. Poškodbe najboljših napadalcev Barcelone so mu v začetku sezone nepričakovano hitro odprle možnost, da se dokazuje v članskem moštvu. Ni se ustrašil priložnosti, ampak upravičil zaupanje Ernesta Valverdeja.

Rekordi padajo kot domine

Veselje mladega napadalca v družbi izkušenega branilca Barcelone Gerarda Piqueja. Foto: Reuters Rekordi so začeli kapljati drug za drugim. Konec avgusta, ko je dosegel prvi zadetek v španskem prvenstvu (Barcelona je z 2:2 remizirala proti Osasuni), je dopolnil komaj 16 let in 304 dni. Postal je najmlajši strelec Barcelone v zgodovini španskega prvenstva in tretji najmlajši v zgodovini la lige. Le dva tedna pozneje, ko je zaigral proti Valencii, ki je v torek presenetila Ajax in si zagotovila napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov, je Fati storil še korak naprej. Na dvoboju je bil tako strelec kot tudi podajalec. Vse je storil ekspresno, v polno je zadel v 2. minuti, pet minut pozneje pa še podal Frenkieju de Jongu. Pri 16 letih in 318 dneh je postal najmlajši udeleženec španskega prvenstva z omenjenim dosežkom.

Le tri dni pozneje, bilo je 17. septembra, je debitiral v tekmovanju vseh tekmovanja. Gostoval je pri Borussii Dortmund in z Barcelono osvojil točko na zahtevnem derbiju lige prvakov (0:0). Postal je najmlajši debitant katalonskega velikana v ligi prvakov in popravil starostni rekord Bojana Krkića (17 let in 22 dni). Statistično poslastico, največji vrhunec jeseni, je dočakal slabe tri mesece pozneje. Ko je 10. decembra z močno oslabljeno Barcelono gostoval na San Siru pri Interju, je vstopil v igro v drugem polčasu in nato v 86. minuti z mojstrskim zadetkom spravil v slabo voljo Samirja Handanovića.

Presenetilo ga je, ker so vsi utihnili

V torek je strl srce navijačem Interja in utišal San Siro. Foto: Reuters Nogometaši Interja so izgubili z 1:2 in si zaprli vrata napredovanja v osmino finala lige prvakov, Fati pa je postal novi rekorder, najmlajši strelec v zgodovini lige prvakov. "Ko sem zatresel mrežo, so vsi na stadionu utihnili. To me je presenetilo. Pomislil sem, kaj sem ušpičil zdaj," je po dvoboju, na katerem se je vpisal v zgodovino, povedal mladi napadalec. O tem, da je popravil rekord lige prvakov, med srečanjem sploh ni razmišljal. To je izvedel šele po tekmi.

"Zelo sem srečen. Tako zaradi zadetka kot tudi zato, ker je zmagala Barcelona. Počutim se kot v sanjah. Vse se dogaja tako hitro. Zdaj moram uživati in se še naprej učiti od najboljših," je po strelskem prvencu v ligi prvakov dejal veliki up španskega nogometa, ki že nosi dres mlade izbrane vrste do 21 let.

Najmlajši strelci lige prvakov vseh časov:

Nogometaš (država) Starost Tekma Datum Ansu Fati (Španija) 17 let in 40 dni Inter Milano : Barcelona 1:2 10. december 2019 Peter Ofori-Quaye (Gana) 17 let in 195 dni Rosenborg : Olympiakos 5:1 1. oktober 1997 Mateo Kovačić (Hrvaška) 17 let in 216 dni Dinamo Zagreb : Lyon 1:7 7. december 2011 Cesc Fabregas (Španija) 17 let in 218 dni Arsenal : Rosenborg 5:1 7. december 2004 Bojan Krkić (Španija) 17 let in 218 dni Schalke : Barcelona 0:1 1. april 2008 Martin Klein (Češka) 17 let in 241 dni Panathinaikos : Sparta Praga 2:1 27. februar 2002 Breel Embolo (Švica) 17 let in 263 dni Basel : Ludogorec 4:0 4. november 2014 Aaron Ramsey (Wales) 17 let in 300 dni Fenerbahçe : Arsenal 2:5 21. oktober 2008 Karim Benzema (Francija) 17 let in 322 dni Lyon : Rosenborg 2:1 6. november 2005 Alex Oxlade-Chambelain (Anglija) 18 let in 44 dni Arsenal : Olympiakos 2:1 28. september 2011

Ko je premagal izkušenega Ljubljančana, je bil star le 17 let in 40 dni. Popravil je 22 let star rekord, ki je bil postavljen, ko se Fati sploh še ni rodil. Pred njim je bil najmlajši strelec lige prvakov Ganec Peter Ofori-Quaye, ki je leta 1997 dosegel zadetek za Olympiakos pri 17 letih in 195 dneh. Prehitel ga je za več kot štiri mesece.

Barceloni ni treba skrbeti za prihodnost

Z Barcelono ga veže pogodba do leta 2022. Foto: Reuters Navijači Barcelone so pred kratkim od srca zaploskali Lionelu Messiju, ko je bil znova razglašen za najboljšega nogometaša na svetu in že šestič prejel zlato žogo. Ker pa je Argentinec že krepko zakorakal v četrto desetletje, se ljubitelji nogometa v Kataloniji sprašujejo, kakšna bo podoba kluba takrat, ko Messija ne bo več na igrišču.

Veliko optimizma jim vliva fenomen 17-letnega Fatija, vzgojenega v klubski akademiji La Masia. Z Barcelono ga veže pogodba do leta 2022. Prejšnji teden je vodstvo kluba odkupno klavzulo za mladega dragulja s 100 milijonov evrov dvignilo na 170 milijonov evrov, ko bo Fati podpisal še profesionalno pogodbo kot član prvega moštva, pa bo povišana na vrtoglavih 400 milijonov evrov. Vsak, ki bi želel opevanega napadalca pripeljati v svoj klub, bi moral tako plačati skoraj pol milijarde evrov.