Tragedija nogometaša, ki je izgubil dveletno hčer

Pri Bayerju so priskočili na pomoč odvisnemu zvezdniku Bayerna

"Zasvojen sem z zabijanjem golov," je na Twitterju pred dnevi zapisal eden od najboljših napadalcev na svetu Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni za Bayern München v 21 nastopih v vseh tekmovanjih zabil že neverjetnih 27 golov. Za ta zapis je poljski zvezdnik poskrbel, potem ko je sredi tedna v ligi prvakov Crveni zvezdi v Beogradu pri zmagi s 6:0 zabil kar štiri gole.

"Pri tej odvisnosti ti lahko pomagamo," pa so na njegov čivk odgovorili pri Bayerju Leverkusnu, tekmecu iz nemške prve lige, s katerim se je Bayern pomeril štiri dni za tem. Rečeno, storjeno. Pri Bayerju so nesebično priskočili na pomoč in mu pomagali pri njegovi odvisnosti. V soboto je namreč Bayern v nemškem prvenstvu izgubil proti Bayerju z 1:2, Lewandowskemu pa se šele drugič v 13 nastopih v nemški bundesligi ni uspelo vpisati med strelce.

Pravijo, da je odvisnost nevarna in odvisniki hitro zaidejo na stara pota, a prvi korak je bil storjen. Lewandowski na zadnji tekmi ni zadel. Ali bo zasvojenost na dan prišla že ob naslednjem njegovem nastopu, pa bomo videli že to soboto, ko Bayern čaka derbi nemškega prvenstva. Münchenčane, ki branijo naslov nemškega prvaka, a so trenutno šele na četrtem mestu prvenstvene lestvice, namreč takrat čaka gostovanje pri vodilni Borussii Mönchengladbachu.

Zapis Roberta Lewandowskega in odgovor Bayerja Leverkusna:

We can help cure that. https://t.co/h0ilhTdM2B — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 30, 2019

To, kar se je zgodilo direktorju Manchester Uniteda, je nasmejalo ves svet

Manchester United, ki mu gre v tej sezoni katastrofalno slabo, trenutno je namreč šele na osmem mestu prvenstvene lestvice, je med tednom gostoval v ligi Europa pri kazahstanski Astani in svojim številnim navijačem pripravil novo razočaranje. Varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je na igrišče sicer poslal rezervno zasedbo, so izgubili z 1:2.

Navijačem Manchester Uniteda seveda ni bilo do smeha, zato pa je tako njih kot tudi preostali nogometni svet nasmejal dogodek, ki se je zgodil večer pred tekmo v Astani. Do direktorja Manchester Uniteda Eda Woodwarda, ki je v slabih časih seveda na udaru kritikov, je v enem od lokalnih pubov namreč pristopil eden navijačev rdečih vragov in mu v uho porinil poslinjen prst. Woodwardu se je zgodil tako imenovani "Wet-Willy", kot tej potezi, ki je tam ena od metod nadlegovanja v šolskih klopeh, pravijo Angleži.

The best video you'll see today. 😂



Ed Woodward playing pool in the bar in Kazakhstan, United lad just walked over and gave him a wet willy. 😂😂😂



📹 [@CantonaManc]pic.twitter.com/yfpYxud6j6 — UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) November 27, 2019

Eno leto po hudi diagnozi je pristal v ekipi Man Utd

Še malo Manchester Uniteda, a tokrat zelo navdihujoča in tudi vesela zgodba, ki prihaja iz tega najbolj zmagovitega angleškega kluba. Prejšnji teden se je v Angliji veliko govorilo o Maxu Taylorju, produktu mladinske šole velikana z Old Trafforda, ki se je na tekmi proti Astani v ligi Europa prvič znašel na klopi članske ekipe Manchester Uniteda.

Nič takšnega, pri porazu v Kazahstanu so sodelovali še številni mladeniči, a njegova zgodba je popolnoma drugačna, saj gre za nogometaša, ki ga je le dobro leto pred tem doletela huda življenjska preizkušnja. Diagnosticirali so mu namreč rak testisov. Po letu borbe je hudo bolezen premagal in se septembra letos vrnil na igrišča, za drugo ekipo Manchester Uniteda pa odigral tudi dve tekmi. Prejšnji teden pa je dobil še največjo nagrado. Trener članske ekipe Solskjaer ga je, verjetno tudi za spodbudo po hudi življenjski preizkušnji, prvič priključil članski ekipi in ga popeljal v Astano, kjer pa priložnosti za igro ni dočakal.

Vseeno, glavno zmago je že dosegel. "To je bila velika preizkušnja, ki me je naučila marsičesa. Predvsem tega, da je treba ceniti, kar imaš," je ob tem povedal 19-letni branilec, čigar zgodba je navdihujoča za marsikoga.

Max Taylor has been named on Manchester United's bench against Astana one year after being diagnosed with cancer.



What an inspiration! 👏 #bbcfootball #MUFC pic.twitter.com/qPJIx3LOuD — BBC Sport (@BBCSport) November 28, 2019

Je to največja zapravljena priložnost v zgodovini nogometa?

Skok na italijanske nižjeligaške nogometne zelenice. Na tekmi tamkajšnje osme lige med Marateo in Virtusom Latronico, ki jo je domačin dobil s 6:4, se je zgodila akcija, ki je s hitrostjo hudega požara zaokrožila po spletu. Poglejte, zakaj. Ob tej akciji se verjetno lahko vprašamo, ali je to največja zapravljena priložnost v zgodovini nogometa. Ne samo enkrat, ampak kar dvakrat je nesrečni nogometaš Virtusa zapravil nemogoče.

The magic of Italian 🇮🇹 “Seconda Categoria” (8th division) in the region of Basilicata: FC Maratea vs Virtus Latronico ❤️



Ibrahimović razjezil someščane, ti so zato poskušali zažgati njegov kip

Ob koncu tega meseca bo švedski nogometni super zvezdnik Zlatan Ibrahimović tudi uradno postal nekdanji član Los Angeles Galaxyja in se po uspešni severnoameriški epizodi najverjetneje spet vrnil v Evropo. Licitacija za njegove storitve traja že nekaj časa in za zdaj še ni znano, kje bo nadaljeval bogato nogometno pot, je pa zato pozornost nogometnega sveta prejšnji teden 38-letni napadalec vzbudil s tem, ko je naznanil, da je postal delni lastnik švedskega prvoligaša Hammarbyja. S tem pa je razjezil svoje someščane iz Malmöja, od koder Ibrahimović prihaja.

Pri Malmöju, pri katerem je najboljši švedski nogometaš vseh časov začel igrati nogomet, so bili ob njegovi odločitvi, da je vstopil v vrste njihovega velikega tekmeca iz švedskega prvenstva, razočarani, tudi jezni. "Zlatan je izgubil kompas in pozabil na to, kaj pomeni Malmöju. Je mislil, da bomo srečni, ker bo pomagal klubu, ki je rival Malmöja? Ne, ne bo. Njegov kip nam od danes ne pomeni prav nič več. Pozabil je na klub, ki mu je pomagal, da je postal to, kar je. Od danes bo samo še nogometaš Malmöja, s katerim smo nekoč ob prodaji zaslužili osem milijonov evrov," je o Ibrahimovićevi poslovni odločitvi povedal vodja navijaške skupine Malmöja.

Da so nad njegovo potezo njegovi someščani res razočarani, pa priča tudi WC-školjka, s katero so okrasili njegov kip, ki so ga v Malmöju razkrili ravno pred mesecem dni, še bolj pa videoposnetki poskusa zažiga kipa, ki so ga uprizorili navijači Malmöja.

Takole je videti kip Zlatana Ibrahimovića v Malmöju, potem ko so ga "okrasili" jezni navijači:

Foto: Reuters

Takole so ga navijači Malmöja poskušali zažgati:

I am absolutely on board with this level of pettiness from Malmo fans. You love to see it. https://t.co/XZmOLg68Rf — Iain Hall (@1iainhall) November 28, 2019

Takole je bilo ob predstavitvi kipa v Malmöju oktobra letos:

Ne samo Šved, "svoje" je dobil tudi legendarni Španec

Ne samo Ibrahimović, da nihče ni nedotakljiv, je pretekli konec tedna ugotovil tudi legendarni španski nekdanji nogometaš Gaizka Mendieta. Nekdanji nogometaš Valencie, za katero je igral med letoma 1993 in 2001, v tem času pa kar dvakrat zaigral v finalu lige prvakov, se je v soboto vrnil na Mestallo.

Ob polčasu prvenstvene tekme proti Villarrealu, ki jo je Valencia dobila z 2:1, je stopil pred približno 40 tisoč navijačev, ki so si prišli ogledati tekmo, in doživel neprijetno presenečenje. Navijači so ga glasno izžvižgali. Zakaj? Bojda se jim je 45-letnik zameril, ker marca letos ni prišel na praznovanje stote obletnice kluba in se izgovoril, da ne more priti, ker ima neodložljive poslovne opravke na Kitajskem. To naj bi se pozneje izkazalo za laž, zdaj pa je, kar je …

Se le tiene cariño a Mendieta,no??..

Menuda pitada..😓🙈 pic.twitter.com/lBeRfqIH58 — Rafa Sales 💯 (@rafasalesamunt) November 30, 2019

Hrvaški navijači povzročili kaos v Milanu

Zagrebški Dinamo je prejšnji teden v ligi prvakov, v kateri mu gre nepričakovano dobro in je pred zadnjim krogom še vedno v igri za napredovanje v osmino finala, gostoval pri Atalanti našega Josipa Iličića. Z Dinamom je v Milanu, kjer je bila zaradi neustreznosti štadiona v Bergamu na sporedu tekma, gostovalo tudi približno pet tisoč navijačev. Na žalost ni ostalo samo pri navijanju, ampak so Bad Blue Boys in preostali v Milanu poskrbeli tudi za številne incidente in se pretepali z italijanskimi navijači. Kaj se je dogajalo?

Dinamo Zagreb in Milan today! 26.11.2019 pic.twitter.com/2XTvWyabpt — Ultras District (@UltrasDistrict) November 26, 2019

Deček je imel samo eno željo. Lionel Messi mu jo je izpolnil.

Po spletu je prejšnji teden zaokrožil tudi posnetek iz tunela štadiona Camp Nou v Barceloni, kjer je Barcelona v ligi prvakov gostila Borussio Dortmund. Pred začetkom tekme, ko so nogometaši obeh ekip v spremstvu sodnikov čakali, da zakorakajo pred 90 tisoč gledalcev, kolikor jih je s tribun spremljalo tekmo, je eden izmed mladih fantov, ki so igralce pospremili na igrišče, na vsak način hotel priti do Lionela Messija in mu ponuditi roko.

To je storil na tako simpatičen način, da je hitro postal spletni hit, kar je najpomembneje, pa je to, da mu je zvezdniški Argentinec željo izpolnil. Vzel si je sekundo svojega življenja in poskrbel za spomin, ki bo dečku ostal za vse življenje. Potem pa to, zakaj je tako priljubljen, dokazal še na igrišču. Barcelona je zmagala s 3:1, on pa je zabil gol in prispeval še asistenci za preostala dva …

This boy was never missing a chance to high-five Messi 😅 pic.twitter.com/VVFc4bebDm — 433 (@433) November 27, 2019

Šokantno razkritje Brazilca. V podpis pogodbe so ga prisilili v sobi brez oken.

"Nekega dne je do mene prišel predsednik kluba Alain Orsoni in me v blindiranem BMW-ju odpeljal v gore. Odpeljali so me v sobo brez oken, v kateri sem pogodbo podpisal v družbi dveh oboroženih Srbov," je Ilan, nekdanji brazilski nogometaš, ki je igral tudi v Angliji, najgloblji pečat pa pustil prav v Franciji, prejšnji teden v odmevnem intervjuju za ugledni francoski l'Equipe razkril, kako je leta 2011 prestopil v vrste takratnega francoskega prvoligaša Ajaccia.

Ilan je v Franciji igral za Sochaux, Ajaccio, Saint Etienne in Bastio. Foto: Reuters

V prestop na Korziko ga je prisilil takratni kontroverzni predsednik Ajaccia Alain Orsoni, ki so mu mnogi pripisovali močne vezi s francoskim podzemljem. Če je pričevanje zdaj že nekdanjega brazilskega napadalca resnično, jim gre verjeti.

Izsek iz intervjuja v l'Equipe:

L’attaquant brésilien Ilan dans « Paroles d’ex » ce matin dans l’Equipe pic.twitter.com/NcAsc6C2yc — Matteu Maestracci (@MMaestracci) December 1, 2019

Tragedija nogometaša, ki je izgubil dveletno hčer

V Angliji je za nami nov krog tamkajšnje nogometne lige, a na žalost je bila pretekli konec tedna tam v ospredju tam v ospredju zelo žalostna zgodba. Tragedija nekdanjega napadalca londonskega Arsenala Benika Afobeja, ki je povsem nepričakovano ostal brez komaj dveletne hčerke. Član Stoke Cityja, ki je v tej sezoni posojen v Bristol City, je v nedeljo zjutraj na družabnem omrežju objavil tragično vest, da je mala Amore umrla v bolnišnici v petek zvečer, potem ko je v bolnišnici pristala zaradi hude okužbe.

Heartbreaking.



Benik Afobe's two-year-old daughter Amora died on Friday after unexpectedly developing a severe infection.https://t.co/RJk7ggrXN2 pic.twitter.com/lMHFFbgiJN — BBC Sport (@BBCSport) December 1, 2019

"Amoro smo odpeljali v bolnišnico, potem ko se je njeno zdravstveno po hudi okužbi močno poslabšalo. Na žalost je potem sledila serija komplikacij. Zdravniki so naredili vse, kar so lahko, a ji niso mogli pomagati. Amora je odšla v miru, ob svoji družini. Vsi smo šokirani in zlomljeni, zato bi v teh težkih časih prosil za varovanje naše zasebnosti," je z zapisom na Twitterju šokiral 26-letni nekdanji mladi angleški reprezentant, ki zdaj igra za reprezentanco Konga.

Takoj, ko je ta žalostna zaokrožila po spletu, so se z besedami podpore začeli javljati številni iz nogometnega sveta, kar lahko vidite spodaj. Ob tej žalostni zgodbi družini Afobeja ob smrti njegove prvorojenke iskreno sožalje izrekamo tudi pri Sportalu.

Takole je podporo žalujočemu članu Bristol Cityja izrazil nogometaš Leicester Cityja James Maddison:

Benik Afobe, no words or messages on my shirt will ever be enough but just want you to know Me, Leicester city and the footballing world are here for you and your family. Stay strong at this heartbreaking time brother. pic.twitter.com/S0JCLkVxv6 — James Maddison (@Madders10) December 1, 2019

Takole pa član Aston Ville Tyron Mings:

Only one place I want to direct my attention & that’s to Benik. Whether you pray or not, please keep his family in your thoughts through this tough time. We are all with you bro ❤️💔

In takole član Bournemoutha Nathan Ake:

Everyone is with you bro❤️😞 pic.twitter.com/RdgL1GQxac — Nathan Aké (@NathanAke) December 1, 2019

Na nogometnega kolega se je ob golu, ki ga je dosegel ta Wolverhampton, takol spomnil tudi Matt Doherty:

Classy gesture from Matt Doherty as he raises his armband after scoring the equaliser at Molineux in tribute to team-mate Benik Afobe's late daughter who tragically passed away.



The goal earned Wolves a point after Lys Mousset's early opener for Sheffield Utd. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 1, 2019

Our thoughts are with Benik Afobe and his family at this time. ❤ pic.twitter.com/Fix0ubapVR — MK Dons (@MKDonsFC) December 1, 2019

Our hearts break for Benik Afobe and his family following the tragic news of his daughter's passing this weekend.



The Wolves family are with you, Benik. pic.twitter.com/TYcXyAc7PJ — Wolves (@Wolves) December 1, 2019

“The thoughts and prayers of everyone at Bristol City are with Benik and his wife Lois at this tragic time.



"We cannot imagine the heartache they are feeling and we will do all we can to support them.”



- Mark Ashton pic.twitter.com/9wz4aIZOc0 — Bristol City FC (@BristolCity) December 1, 2019