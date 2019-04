Ponedeljek, večer .... Čas za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj zanimivega se je v nogometnem svetu na in ob igriščih zgodilo v zadnjih sedmih dneh? Ponujamo deset dogodkov, ki so nam ob česanju po spletu padli v oči.

Je to največji spodrsljaj v zgodovini nogometa?

PSG je v nedeljo v francoskem prvenstvu gostil Strasbourg in remiziral z 2:2. Če bi zmagal, bi si že sedem krogov pred koncem sezone zagotovil nov naslov državnega prvaka. Do tega bo do konca sezone prav gotovo prišel, saj ima na vrhu lestvice kar 20 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Za to, da v Parizu že danes ne slavijo nove prvenstvene lovorike, pa je poskrbel tudi njihov napadalec Eric Choupo-Moting.

Kamerunec, ki je v Pariz prišel lansko poletje, pri PSG ne igra ravno pomembne vloge, a je ob nekaj poškodbah soigralcev in dejstvu, da je prvenstvo že odločeno, tokrat dobil priložnost za igro od prve minute. V 13. minuti je tudi zadel za vodstvo PSG z 1:0 in dosegel tretji gol v majici najboljšega francoskega prvenstva, a v središču pozornosti se je znašel pozneje. Pri izidu 1:1 je namreč zgrešil nemogoče in se, kot so že zapisali nekateri uporabniki na spletu, osmešil tako zelo, kot se v zgodovini nogometa ni še nihče. Poglejte, kaj je uspelo temu 30-letnemu kamerunskemu napadalcu, ki je bil sicer na igrišču do 60. minute, potem pa ga je zamenjal Kylian Mbappe.

Zgrešena priložnost Erica Choupa-Motinga:

The Choupo-Moting miss is the ultimate in the history of football pic.twitter.com/q56B24neFS — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 7, 2019

Video, s katerim je Hrvat v Liverpoolu "zakuril" splet

Branilec Liverpoola Dejan Lovren je na svojem profilu na Instagramu objavil videoposnetek, ki je hitro zaokrožil po spletu in postal viralen. V njem nekdo v poznih nočnih urah vozi po ulicah Liverpoola, ko ob cesti naleti na nekega navijača nogometnega velikana z Anfielda, ki pa je na las podoben prvemu zvezdniku Liverpoola Mohamedu Salahu.

Neznanec je egiptovskemu zvezdniku, ki je ravno v petek prekinil skoraj dva meseca trajajoč strelski post in Liverpoolčanom pomagal do pomembne prvenstvene zmage v Southamptonu s 3:1, tako podoben, da se ne bi čudili, če bi bil to on, a vseeno ne gre zanj. Glede na to, da na teden zasluži več kot 200 tisoč angleških funtov, in gleda na zvezdniški status, ki ga ima v Liverpoolu, bi bilo res čudno, če bi se v tako poznih nočnih urah ob kolesu sprehajal po mestu.

Če pa bo v prihodnosti najboljši afriški nogometaš zadnjih dveh let potreboval dvojnika, je zdaj dobil odgovor, kje ga najde …

Smešnica, ki je nastala ob odločilnem golu Liverpoola

No, pa smo spet pri Mohamedu Salahu, a tokrat tistem pravem egiptovskem zvezdniku in na igrišču. Najboljši strelec Liverpoola je bil junak petkove zmage v Southamptonu, s katero so se Liverpoolčani vrnili na vrh lestvice. Ko je bil v zaključku tekme izid na semaforju 1:1, se je zdelo, da si bo Liverpool, ki na nov, 19. naslov angleškega prvaka čaka že 29 let, privoščil spodrsljaj in izgubil dragoceni točki v boju z Manchester Cityjem.

Potem pa je Salah, ki pred tem ni zadel skoraj dva meseca, v 80. minuti zadel za vodstvo Liverpoola z 2:1 in soigralcem, ki so za tem zadeli še enkrat, utrl pot do pomembne zmage. Gola se je seveda zelo razveselil, tako kot so se ga razveselili tudi navijači Liverpoola in njegovi soigralci. Dva med njimi, škotski branilec Andrew Robertson in angleški vezist Jordan Henderson, sta ga želela proslaviti z njim in zdelo se je celo, da jima bo uspelo, potem pa je naključje hotelo, da se je zgodilo tole:

Salah selling Robbo and Hendo a celebration dummy pic.twitter.com/xsFQ8EKwH5 — Kevin (@KevOrf_5) April 5, 2019

Ste vedeli, da je kapetan Reala velik ljubitelj umetnin?

Eden najbolj trofejnih igralcev v zgodovini nogometa in zagotovo eden najboljših branilcev vseh časov Sergio Ramos, ki se lahko pohvali s štirimi naslovi evropskega prvaka z Realom, lovorike pa je nabiral tudi v španski reprezentanci (z njo je bil dvakrat evropski, leta 2010 pa tudi svetovni prvak), je na začudenje številnih ljubitelj in strasten zbiratelj umetnin. Potem ko je pred kratkim na Instagramu objavil sliko ameriškega umetnika Phila Frosta, je zdaj postalo znano, da že pet let doma ustvarja svojo zbirko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zelo vesel sem zadnje pridobitve v kolekciji Sergia Ramosa," je na Instagramu zapisal nogometaš, ki je že februarja poudaril, da "ni boljše naložbe od umetnosti in kulture". Španski časnik El Mundo, ki se je skliceval na kroge blizu nogometašu, je poročal, da nogometaševa kolekcija umetnin hitro raste. Med drugim poseduje delo skrivnostnega britanskega uličnega umetnika Banksyja (Banksy Donat), pa tudi umetnino Manola Valdesa, čigar dela so na trgu vredna med 30 tisoč in 300 tisoč evri.

To pa ni vse. V njegovi lasti so dve deli Američana Alexa Katza in skulptura španskega kiparja Jaumeja Plense, ki predstavlja enega vrhuncev zbirke.

Ste kaj takega že videli? Sodnik je kar na igrišču zasnubil sodnico.

V Romuniji je pred začetkom tekme v tamkajšnji četrti ligi na štadionu v Oradei glavni sodnik poskrbel za prizore, ki so hitro zaokrožili po spletu in poskrbeli, da je glas o tem mestu s približno 200 tisoč prebivalci prišel do marsikje. Še preden je prvič pihnil v svojo piščalko, je namreč stopil do stranske sodnice, sicer svojega dekleta, jo za roko privlekel do sredine igrišča, potem pa pokleknil in jo zaprosil. V poroko je privolila in tekma se je lahko začela. Prav zanimivo pa bi bilo videti, kaj bi se zgodilo, če bi bil odgovor negativen …

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2019

Mojstrovina brazilskega najstnika, ki je osupnila tudi Kevina Kampla

V soboto je RB Leipzig v nemški bundesligi dosegel pomembno zmago v Leverkusnu v lovu na ligo prvakov in Bayer premagal s 4:2. Kevin Kampl je za goste proti svojemu klubu odigral vso tekmo, tudi on pa verjetno ni mogel verjeti očem, ko je videl, kaj je uspelo njegovemu soigralcu, ko je v 83. minuti postavil končni izid.

Matheusu Cunhi, komaj 19-letnemu brazilskemu napadalcu, ki je na igrišče prišel ob polčasu, je namreč uspel gol, ki bo prav gotovo kandidiral za najlepšega v sezoni. Dovolj o tem, kaj je uspelo napadalcu, ki je v Leipzig prišel lani poleti iz Siona za kar 15 milijonov evrov. Oglejte si posnetek in videli boste, zakaj se o najstniku, ki je v tej sezoni zbral že devet golov v vseh tekmovanjih, govori tako veliko in zakaj so nekateri prepričani, da bo v prihodnosti zagotovo postal eden od zvezdnikov evropskega nogometa.

Sredi tekme je na igrišču pristal helikopter in ugrabil nogometaša

Prejšnji teden je širši javnosti prav gotovo neznani nogometaš Ignazio Barbagallo odigral zadnjo tekmo za italijanskega amaterskega nižjeligaša Viagradene, in sicer pri 55 letih. No, pravzaprav se je od nogometa poslovil že pred 20 leti, ko je bil veliko mlajši, a takrat mu italijanske oblasti niso dovolile, da bi se poslovil na tako spektakularen način, kot si je zamislil.

Kdo ve, zakaj, a želel si je, da bi ga na njegovi zadnji tekmi sredi igrišča ugrabili in ga z igrišča odpeljali kar s helikopterjem. Pred dvema desetletjema mu tega niso dovolili, tokrat pa je lahko uresničil neverjetno idejo. Sredi tekme je na igrišču pristal helikopter, poslavljajočega se nogometaša so ugrabili in ga naložili nanj, potem pa je odletel … V nogometni pokoj za vse večne čase. Ni kaj, spektakularna poslovilna tekma.

Takole se je zgodila "ugrabitev":

Cristiano Ronaldo in jabolko, ki ne pade daleč od drevesa

Cristiano Ronaldo ima dva sinova in dve hčerki, s katerimi prebije precej prostega časa, kolikor ga sploh ima. Zdaj, ko okreva po poškodbi in se pripravlja na prvo tekmo četrtfinala lige prvakov med Juventusom in Ajaxom, ki bo ta teden, ga ima nekoliko več. Ne čudi, da se je v tem času družil s svojimi potomci, ob tem pa je nastal tudi ta video, ki ga je ponosno delil na svojem profilu na Instagramu.

Na njem si podaja nogometno žogo s še ne dveletnim sinom Mateom, ta pa žogo brca tako spretno in močno, da drugega kot to, da jabolko očitno res ne pade daleč od drevesa, ne moremo pripisati.

Hrvat sinu izpolnil noro rojstnodnevno željo

Če smo omenili Ronalda, moramo seveda tudi Lionela Messija. Tokrat je Argentinec zraven zaradi želje, ki jo je pomagal izpolniti nekdanjemu hrvaškemu košarkarskemu zvezdniku Dinu Rađi. Sin nekdanjega hrvaškega reprezentanta, ki je bil tudi del zgodovinske srebrne hrvaške ekipe z olimpijskih iger leta 1992 v Barceloni, pohvali pa se lahko tudi z dolgoletno kariero v ligi NBA, je imel za letošnji rojstni dan prav posebno željo.

Ker je velik nogometni navdušenec, si je zaželel nekaj, česar si želi na desetine milijonov nogometnih navdušencev po vsem svetu, in sicer to, da bi spoznal nogometno božanstvo Barcelone, njenega najboljšega nogometaša vseh časov in po mnenju mnogih tudi najboljšega nasploh. Rečeno, storjeno. Rađa je izkoristil poznanstva, ki jih je nabral na svoji dolgoletni športni poti, poklical hrvaškega zvezdnika Barcelone Ivana Rakitića, ta pa je rade volje sodeloval in poskrbel, da je bil za sina nekdanjega košarkarskega zvezdnika zadnji rojstni dan res nekaj posebnega.

Ne boste verjeli, kako lahko je osvojiti lepotico, če si nogometaš

David Neres, mladi brazilski napadalec Ajaxa iz Amsterdama, ki je nase opozoril tudi pri šokantni izločitvi Real Madrida v osmini finala lige prvakov, že nekaj časa prijateljuje z nemško manekenko Kiro Winono, pred kratkim pa je v enem izmed intervjuju razkril, kako sta pristala skupaj.

"Zasledil sem jo na Instagramu, ji napisal, kdo sem, in dopisal, da bi se rad dobil z njo. To je bilo dovolj," je razkril 22-letni napadalec in razkril, kako lahko je dobiti lepo dekle, če si nogometni zvezdnik.

"Eu não fiz muito esforço para conseguir minha namorada. Eu vi a foto dela no Instagram e enviei uma mensagem no direct dizendo: Eu sou David Neres. Venha para mim. É o suficiente para convidá-la para um encontro."



-David Neres ( Em entrevista a Het Parool) pic.twitter.com/48EFjbMtRc — Liberta Depre (@liberta__depre) April 6, 2019

Še nekaj fotografij lepe Kire Winone:

