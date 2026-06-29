Petdesetletni hrvaški nogometni trener Ivan Jurić se vrača v italijansko serie A, od 1. julija pa bo prevzel vodenje Monze, je sporočil ta lombardijski klub. Lani je v serie B končal na tretjem mestu in si z uvrstitvijo v končnico zagotovil vrnitev v elitni razred italijanskega nogometa.

Jurić naj bi po navedbah italijanskih medijev podpisal pogodbo do poletja 2028. Monza, ki jo vodijo ameriški vlagatelj in družina Berlusconi, se je pod vodstvom Paola Bianca vrnila v serie A po samo eni sezoni v drugi ligi, vendar italijanski trener ni ostal v klubu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po končani uspešni igralski karieri je Splitčan Jurić svojo trenersko pot začel v Italiji, kjer je najprej deloval kot pomočnik trenerja pri Interju in Palermu, prvič pa je postal glavni trener v članski ekipi leta 2014, ko je prevzel Mantovo, ki je bila takrat v serie C. V naslednji sezoni je sedel na klopi Crotoneja in ekipo že v prvi sezoni skozi serie B popeljal do zgodovinskega prvega napredovanja v najvišjo ligo.

Sledila je selitev v Genovo, ki jo je z občasnimi prekinitvami opravljal od junija 2016 do decembra 2018, preden je julija 2019 prevzel Verono, kjer je ostal do maja 2021. Julija je našel novo službo pri Torinu, kjer je ostal tri sezone.

Nato je za hrvaškega strokovnjaka sledila vrsta slabih odločitev. Septembra 2024 se je pridružil Romi kot zamenjava za odpuščenega Danieleja De Rossija, a je ostal le dva meseca. Decembra istega leta ga je najel Southampton v poskusu, da bi ohranil status v premier ligi, a mu tudi to ni uspelo in je v začetku aprila 2025 odstopil.

Junija 2025 se je vrnil v serie A in podpisal dvoletno pogodbo z Atalanto, s katero je nasledil svojega trenerskega mentorja Giana Piera Gasperinija. Vendar je v Bergamu ostal le tri mesece, odpuščen pa je bil po nizu devetih tekem brez zmage, ki je Atalanto popeljal na 13. mesto v lestvici.