Sreda,
18. 2. 2026,
18.20

italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Como AC Milan

Sreda, 18. 2. 2026, 18.20

1 ura, 26 minut

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga

AC Milan igra zaradi olimpijskih iger prestavljeno tekmo

AC Milan | AC Milan je na drugem mestu serie A. | Foto Reuters

AC Milan je na drugem mestu serie A.

Foto: Reuters

Čeprav je ta sreda namenjena tekmam lige prvakov, se v nekaterih domačih prvenstvih igrajo zaostale ali v naprej odigrane tekme. Tako je tudi v italijanski serie A, kjer AC Milan gosti Como. Gre za tekmo 24. kroga, ki je bila prestavljena, ker je njihov stadion San Siro pred 12 dnevi gostil odprtje zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. AC Milan bi se z zmago vodilnemu Interju približal na pet točk. Como je presenečenje sezone, saj zaseda sedmo mesto. Ima le 12 točk manj od milanskega velikana.

Leonardo Spinazzola
Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga:

Sreda, 18. februar:

Najboljši strelci:

14 - Martinez (Inter)
8 - Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)
7 - Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Leao (Milan), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter)  
6 - Castro (Bologna), Colombo (Genoa), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma)
...

Lautaro Martinez Inter Sassuolo
italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Como AC Milan
