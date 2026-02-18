AC Milan igra zaradi olimpijskih iger prestavljeno tekmo

Čeprav je ta sreda namenjena tekmam lige prvakov, se v nekaterih domačih prvenstvih igrajo zaostale ali v naprej odigrane tekme. Tako je tudi v italijanski serie A, kjer AC Milan gosti Como. Gre za tekmo 24. kroga, ki je bila prestavljena, ker je njihov stadion San Siro pred 12 dnevi gostil odprtje zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. AC Milan bi se z zmago vodilnemu Interju približal na pet točk. Como je presenečenje sezone, saj zaseda sedmo mesto. Ima le 12 točk manj od milanskega velikana.