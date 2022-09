Atalanta zapravila priložnost za skok na vrh serie A

V nedeljski tekmi šestega kroga italijanske lige sta se Atalanta in Cremonese v Bergamu razšla z 1:1. To je bila prva domača tekma Atalante, odkar jo je zapustil Josip Iličić. Atalanta je z domačim remijem zapravila priložnost, da bi se povzpela na prvo mesto. Vodilni Napoli je bil boljši od Spezie, Inter je s Samirjem Handanovićem med vratnicama ugnal Torino, branilec naslova Milan pa na gostovanju Sampdorio.

Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, je proti Torinu do zmage prišel v 89. minuti, ko je zadel Marcelo Brozović. V Neaplju, kjer so domači sredi tedna v ligi prvakov prikazali odlično igro in s 4:1 premagali Liverpool, pa so se tokrat mučili s Spezio vse do 89. minute. Takrat je gol za zmago dosegel Giacomo Raspadori.

Atalanta se je v uvodni nedeljski tekmi mučila s čvrsto obrambo Cremoneseja in šele v 64. minuti je Nizozemec Teun Koopmeiners zadel iz prostega strela. Po pregledu posnetka pa so sodniki odločili, da je Caleb Okoli žogi v gol pomagal z roko in ga razveljavili. Deset minut kasneje pa so domači le povedli. Strelec je bil Turek Merih Demiral. A slavje je bilo kratko. Emanuele Valeri je le štiri minute kasneje izid spet poravnal. Cremonese, ki se je vrnil v serie A prvič po letu 1996, se bo kot kaže letos krčevito boril za obstanek. Na šestih tekmah je doslej zbral dve točki.

Udinese je s Sandijem Lovrićem s 3:1 premagal Sassouolo. Jaka Bijol pa zaradi poškodbe ni bil v kadru Videmčanov.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Empoli (Petar Stojanović, Lovro Štubljar) in Roma.

Bologna z novim trenerjem Thiago Motta je novi trener Bologne. Na trenersko klop italijanskega prvoligaša bo sedel prihodnji teden. Pri Bologni so v torek odpustili srbskega trenerja Sinišo Mihajlovića, potem ko so modro-rdeči to sezono na petih tekmah zbrali le tri točke in so ena od šestih ekip, ki še ni zmagala v novi sezoni elitne italijanske lige. Štiridesetletni Motta je nazadnje vodil Spezio, ki mu jo je minulo sezono uspelo obdržati v elitni druščini serie A s 36 točkami z 38 tekem.

Italijansko prvenstvo, 6. krog: Sobota, 10. september:

Napoli : Spezia 1:0 (0:0)

Inter Milano : Torino 1:0 (0:0)

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo. Sampdoria : Milan 1:2 (0:1) Nedelja, 11. september:

Atalanta : Cremonese 1:1 (0:0)

Bologna : Fiorentina 2:1 (0:0)

Lecce : Monza 1:1 (0:1)

Sassuolo : Udinese 1:3 (1:0)

Sandi Lovrić (Udinese) je odigral celotno tekmo, Jaka Bijol zaradi poškodbe (Udinese) ni bil v kadru.



18.00 Lazio - Verona

20.45 Juventus - Salernitana Ponedeljek, 12. september:

20.45 Empoli (Petar Stojanović, Lovro Štubljar) - AS Roma