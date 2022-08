Nova zmaga za Bijola, Lovrića in druščino, Iličić se poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska legionaria Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta na sredini tekmi 4. kroga italijanskega prvenstva s soigralci Udineseje premagala Fiorentino (1:0) in vknjižila drugo zaporedno zmago. Petar Stojanović je z Empolijem remiziral z Verono. Josip Iličić ni več član Atalante.

Že v torek so nastopili trije velikani italijanskega klubskega nogometa. Branilec naslova AC Milan je v uvodnem dejanju četrtega kroga gostoval v Sassuolu in iztržil točko v remiju brez zadetkov. Roma je novinca v serie A, Monzo, katerega lastnik je Silvio Berlusconi, odpravila s 3:0, Inter pa je s Samirjem Handanovićem pričakal skromni Cremonese in zmagal s 3:1. Največ tekem petega kroga bo odigranih v sredo, ko se bo v večernih urah končal poletni prestopni rok.

Atalanta, ki v tej sezoni ne igra v Evropi, v četrtek pa jo čaka spopad v Bergamu s Torinom, je sporočila, da Josip Iličić ni več njen član. V Italiji ne manjka govoric o tem, da se zanj zelo resno zanima Verona.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Torek, 30. avgust:

Sassuolo : Milan 0:0

Roma : Monza 3:0 (2:0)

Inter : Cremonese 3:1 (2:0)

Samir Handanović (Inter) je odigral celo tekmo in ubranil tri strele na svoja vrata. Sreda, 31. avgust:

Empoli : Verona 1:1 (1:0)

Petar Stojanović (Empoli) je igal vso tekmo.) Sampdoria : Lazio 1:1 (0:1) Udinese : Fiorentina 1:0 (1:0)

Jaka Bijol (Udinese) je igral vso tekmo, Sandi Lovrič (Udinese) je igral do 65. minute Juventus : Spezia 2:0 (1:0)

Napoli : Lecce 1:1 (1:1) Četrtek, 1. september:

20.45 Atalanta - Torino

20.45 Bologna - Salernitana