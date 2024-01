Vroči Srb popeljal Juventus na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji bo 21. krog serie A zaradi superpokalnega tekmovanja, ki v teh dneh poteka v Savdski Arabiji, razpotegnjen do konca februarja. Roma je ugnala Verono (2:1), sinove volkulje pa je prvič vodil Daniele de Rossi, ki je med rezerviste uvrstil tudi 17-letnega slovenskega upa Lovra Golića. Udinese, za katerega je Sandi Lovrić odigral vso tekmo, je proti AC Milanu v zadnjih minutah srečanja izpustil iz rok vodstvo z 2:1. Rdeče-črni so zmagali s 3:2. Juventus se je z nedeljsko zmago nad Leccejem (3:0) zavihtel na vrh, saj bo vodilni Inter dvoboj 21. kroga proti Atalanti odigral šele 28. februarja.

V Savdski Arabiji v teh dneh poteka italijanski superpokal. V ponedeljek se bosta za lovoriko pomerila prvak Napoli in pokalni zmagovalec Inter, ki sta bila v polfinalu uspešnejša od Fiorentine in Lazia.

Obračun Udineseja in Milana so uspešneje odprli gosti in v 31. minuti povedli z golom Rubena Loftus-Cheeka, v 42. pa je izid poravnal Lazar Samardžić. Florian Thauvin je v 62. minuti Videmčane popeljal v vodstvo, v 83. pa je izid spet poravnal Luka Jović. Zmagoviti gol za goste je dosegel Noah Okafor v 93. minuti. Sandi Lovrić je pri domačih igral celo tekmo, Jake Bijola pa ni bilo zaradi poškodbe.

Noah Okafor, nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Salzburgu, je popeljal AC Milan do zmage v Vidmu z zadetkom v 93. minuti. Foto: Guliverimage

Tekma v Vidmu pa je bila nekaj časa tudi prekinjena, saj so domači navijači z rasističnimi žaljivkami obsuli vratarja Milana Mika Maignana, ki je po vodilnem golu Milana tudi jezno odšel z igrišča, nakar so ga soigralci šli mirit. Francoz je sicer že v uvodu tekme sodnike opozarjal na neprimerne vzklike.

Navijači Rome bodo Joseja Mourinha ohranili v lepem spominu. Najbolj po zmagi v konferenčni ligi, prvi lovoriki Rome po 15 sušnih letih. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Daniele De Rossi je nekdanji kapetan Rome, zelo priljubljen med navijači sinov volkulje. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Roma je doma pričakovano ugnala Verono. Za ekipo, ki jo je po slovesu Joseja Mourinha vodil Daniele De Rossi, sta že v prvem polčasu zadela Romelu Lukaku in Lorenzo Pellegrini. V drugem delu so gosti zapravili enajstmetrovko prek Milana Đurića, zaostanek pa zmanjšali z golom Michaela Folorunshoja. Mladi Slovenec Lovro Golić je sedel na rezervni klopi pri Romi.

Lovro Golić (desno) je mladi slovenski branilec, kateremu napovedujejo bleščejo prihodnost. Foto: Guliverimage

Mladi slovenski reprezentant Lovro Golić je pri 17 letih že sedel na klopi na tekmi Rome v serie A. Na njo ga je uvrstil Jose Mourinho, navdušen nad potencialom mladega Slovenca. Podobno meni tudi njegov naslednik Daniele de Rossi, ki je slovenskega najstnika uvrstil med kandidate za današnji dvoboj z Verono. Golić je branilec, v Italijo pa se je podal pred poldrugim letom iz Domžal.

Italijansko prvenstvo, 21. krog:

Sobota, 20. januar:

Nedelja, 21. januar:

Sreda, 14. februar:

Četrtek, 22. februar:

Sreda, 28. februar:

Lestvica: