Najboljši strelec lige Interju priigral prvo lovoriko sezone

Napoli ima dva superpokalna naslova iz let 1990 in 2014, Inter pa je zdaj pri osmih po letih 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 in 2022.

V četrtkovem prvem polfinalu je aktualni italijanski prvak Napoli ugnal pokalnega podprvaka Fiorentino s 3:0. V petek sta pofinale igrala še pokalni zmagovalec Inter in podprvak Lazio. Milančani so zmagali s 3:0, zadeli so Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu in Davide Frattesi.

Italijanski superpokal, finale:

Ponedeljek, 22. januar:

Italijanski superpokal, polfinale:

Četrtek, 18. januar:

Petek, 19. januar: