Inter je zaostajal, nato se je prebudil Argentinec

Nogometaši Empolija so v uvodni sobotni tekmi 20. kroga serie A zapravili prednost z 2:0 proti Torinu. Petar Stojanović je vstopil v igro v 73. minuti, nato pa so gostje izenačili na 2:2 in na lestvici ohranili tesno prednost pred ekipo iz Toskane. Inter je na krilih Lautara Martineza brez poškodovanega Samirja Handanovića osvojil tri točke v Cremoni. Zvečer bo Atalanta gostila Turkovo Sampdorio.