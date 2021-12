Mladi Srb izenačil Ronaldov rekord

Danes se bosta v velikem derbiju 18. kroga serie A udarila Milan in Napoli. Vodilni Inter je napolnil mrežo Salernitane (5:0), Samir Handanović pa se je na večni lestvici igralcev z največjim številom nastopov v serie A povzpel na deseto mesto! Roma je v gosteh premagala Iličićevo Atalanto s 4:1, Empoli pa je s pomočjo Petra Stojanovića remiziral pri Spezii (1:1). Napadalec Fiorentine Dušan Vlahović je dosegel že 33. zadetek v serie A v tem koledarskem letu in izenačil rekord Cristiana Ronalda.

Komaj 21-letni srbski napadalec Dušan Vlahović, ki se bo prihodnje leto v ligi narodov predstavil tudi proti slovenski izbrani vrsti, je v izjemni strelski formi. Napadalec Fiorentine je najboljši strelec serie A. V nedeljo je zadel v polno tudi proti Sassuolu (2:2), to je bil šele prvi remi vijolic v tej sezoni. Vlahović se je med strelce vpisal na šesti zaporedni tekmi, v tem koledarskem letu pa je v prvi italijanski ligi dosegel že 33 zadetkov. S tem je izenačil dosežek Cristiana Ronalda, ki se je podpisal pod natanko toliko zadetkov na Apeninskem polotoku v prejšnjem letu. Vlahoviću se med tednom ponuja priložnost, da izboljša rekord. Fiorentina se bo v zadnjem krogu jesenskega dela 22. decembra mudila pri Veroni.

Roma prekinila zmagoviti niz Atalante, Gasperini jezen na sodnike

V Bergamu se je Roma v soboto razveselila pomembnih treh točk. Atalanta je po šestih zaporednih zmagah ostala brez točk. Dopoldan je meščane Bergama predramil potresni sunek z magnitudo 4,4, ki na srečo ni poskrbel za večjo škodo, popoldan pa je navijače Atalante v slabo voljo spravila tekma proti Romi.

Izbranci Joseja Mourinha so zmagali s 4:1, Anglež Tammy Abraham je dosegel dva zadetka, prvega že v uvodni minuti. Slovenski reprezentant Josip Iličić je odigral uvodni polčas, ki se je končal z zaostankom Atalante z 1:2, in sodeloval pri edinem zadetku Atalante.

Anglež Tammy Abraham je v Bergamu dosegel dva zadetka. Prvič je mrežo Atalante zatresel že v 1. minuti! Foto: Reuters

Namesto njega je na začetku drugega polčasa v igro vstopil Ukrajinec Ruslan Malinovski, Roma pa je do konca srečanja še povišala prednost in se utrdila na petem mestu. Trener Atalante Gian Piero Gasparini je bil po tekmi jezen na sodnike, zlasti zaradi razveljavljenega zadetka Duvana Zapate za 2:2 v 68. minuti.

Juventus je na gostovanju v Bologni zmagal z 2:0 in se na lestvici povzpel na šesto mesto, Udinese pa je blestel na Sardiniji in Cagliari, ki ostaja na predzadnjem mestu, odpravil s kar 4:0.

Handanović že deseti na večni lestvici serie A

Samirju Handanoviću in Interju gre v tej sezoni imenitno tako doma kot tudi v Evropi. Foto: Guliver Image Kapetan Interja Samir Hadanović je na dozdajšnjih 18 tekmah italijanske prve lige dobil le 15 golov. Z Interjem, branilcem naslova, so s 13 zmagami na prvem mestu prvenstvene lestvice. Njihov nasprotnik v 18. krogu je bila zadnjeuvrščena Salernitana Vida Belca, ki je do zdaj dosegla vsega 11 golov. Milančani so ekipo, ki v serie A igra prvič po 22 letih, premagali s 5:0.

Belec je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce, Handanović pa je odigral že 533. tekmo v serie A in se na večni lestvici po številu nastopov povzpel na deseto mesto. V vodstvu ostaja rekorder Gianluigi Buffon (657), ki v tej sezoni brani v drugi ligi za Parmo.

Derbi 18. kroga, ki torej pomeni polovico prvenstva, bo na sporedu v nedeljo zvečer, ko bo AC Milan na San Siru gostil Napoli.

Italijansko prvenstvo, 18. krog: Petek, 17. december:

Lazio : Genoa 3:1 (1:0)

Pedro 36., Acerbi 75., Zaccagni 81.; Melegoni 86. Salernitana : Inter 0:5 (0:2)

Perišić 11., Dumfries 33., Sanchez 52., Martinez 77., Gagliardini 87.

Vid Belec (Salernitana) je tekmo spremljal s klopi; Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo Sobota, 18. december:

Atalanta : Roma 1:4 (1:2)

Cristante 45.+1/ag.; Abraham 1., 82., Zaniolo 27., Smalling 72.

Josip Iličić (Atalanta) je odigral prvi polčas.



Bologna : Juventus 0:2 (0:1)

Morata 6., Cuadrado 69.



Cagliari : Udinese 0:4 (0:2)

Makengo 4., Deulofeu 45., 69., Molina 50.; R.K.: Marin 65./Cagliari Nedelja, 19. december:

Fiorentina : Sassuolo 2:2 (0:2)

Vlahović 51., Torreira 61.; Scamacca 32., Frattesi 37.



Spezia : Empoli 1:1 (0:0)

Marchizza 50./ag.; Nikolaou 71./ag.

Petar Stojanović (Empoli) je odigral vso tekmo, Leo Štulac (Empoli) pa je sedel na klopi.



Sampdoria : Venezia 1:1 (1:0)

Gabbiadini 1.; Henry 87.

Domen Črnigoj (Venezia) je vstopil v igro v 69. minuti.



Torino : Verona 1:0 (1:0)

Pobega 26.; R.K.: Magnani 25./Verona



20.45 Milan - Napoli