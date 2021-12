Iličićev trener jezen na sodnike: Uničujejo kredibilnost nogometa

Nogometaši Atalante so v 18. krogu italijanske lige gostili Romo in izgubili z 1:4, trener gostiteljev Gian Piero Gasperini pa je po tekmi izpostavil sumljive sodniške odločitve. V slabo voljo ga je spravil zlasti razveljavljen zadetek Duvana Zapate v 68. minuti.

Do tega kroga tretjeuvrščena Atalanta je z Josipom Iličićem v Bergamu, ki ga je dopoldne - brez resnih posledic - stresel potresni sunek z magnitudo 4,4, gostila Romo, ta pa je povedla že po minuti, ko je z nekoliko sreče zadel Tammy Abraham. Čeprav je domača zasedba zatem pritisnila, so gosti iz Rima podvojili prednost v 27. minuti, zadel je Nicolo Zaniolo.

Že v sodniškem dodatku prvega polčasa je zaostanek znižal Luis Muriel, ki je nekaj minut pred tem vstopil v igro. Po strelu z roba kazenskega prostora je smer žogi spremenil še Gianluca Mancini, tako da je bil Rui Patricio brez moči. Murielu je žogo z desne strani podal Iličić, ki pa je med polčasoma mesto na igrišču prepustil Ruslanu Malinovskiju.

Zapata je izenačil na 2:2, a ...

Duvan Zapata se ni dolgo veselil zadetku v 68. minuti. Foto: Guliver Image Atalanta je nato v 68. minuti zadela prek Duvana Zapate, a je VAR pokazal prepovedan položaj. Je pa pet minut pozneje regularen gol dosegel Chris Smalling za vodstvo Rome s 3:1. Ta je nato prek Abrahama v 82. minuti povedla že s 4:1.

Trener Atalante Gian Piero Gasperini je po tekmi "bentil" na sodnike zaradi razveljavljenega gola. Pri tem so sodniki dosodili prepovedan položaj Joseja Luisa Palomina.

"To jemlje kredibilnost športu. Palomino se ni dotaknil žoge. To je norost! Ni se dotaknil niti Bryana Cristanteja, saj je stal za njim in tako ni vplival na igro," je pojasnjeval Gasperini, ki je dodal, da je prav to spremenilo potek tekme, ki je bila sicer po njegovem "enosmerna", nenazadnje je imela domača vrsta žogo 71 odstotkov časa v posesti ter sprožila dvakrat več strelov.

"Izgubil sem z 1:4 in prišel k vam dat izjavo. Zakaj ne pridejo tudi sodniki ali VAR pojasnit odločitve? Uničujejo kredibilnost nogometa," je še povedal Gasperini za DAZN.

La Dea (37 točk) je tako ostala brez sedme zaporedne zmage, a je vsaj začasno ostala na tretjem mestu, Roma (31) pa se je vsaj trenutno prebila na petega.