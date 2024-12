Fiorentina po zahtevnem tednu nadaljevala zmagovito v serie A, Juventus ostaja neporažen

Na uvodni nedeljski tekmi 15. kroga italijanskega prvenstva je Fiorentina po zahtevnem tednu, ko so bile oči uprte v okrevanje njenega vezista Edoarda Bove, ki je po srčnem zastoju prejel srčni spodbujevalnik, z golom Danila Cataldija premagala Cagliari. To je bila osma zaporedna zmaga ekipe iz Firenc v serie A. Ob 20.45 se bosta v derbiju kroga pomerila Napoli in Lazio, prvi lahko z zmago na vrhu prehiti Atalanto. Ta je v petek z 2:1 premagala Milan, prvak Inter pa je s 3:1 premagal Parmo. Nogometaši Juventusa so v soboto po zaostanku z 0:2 v sodnikovem dodatku prišli do točke proti Bologni (2:2) in ostali neporaženi v tej sezoni domačega prvenstva. Venezia Domna Črnigoja bo danes gostila Como, Jaka Bijol in Sandi Lovrič pa bosta v ponedeljek na zadnji tekmi kroga na delu pri Monzi.