Avtor:
M. P.

Petek,
13. 2. 2026,
19.00

Osveženo pred

3 ure, 50 minut

Italijansko prvenstvo, 25. krog

Že 255. Derby d'Italia: favorit Inter, Juventus za tretjo zaporedno zmago

Juventus - Inter | Prejšnja dva derbija je dobil Juventus. | Foto Reuters

Prejšnja dva derbija je dobil Juventus.

Foto: Reuters

Pisa in drugouvrščeni na lestvici AC Milan ta petek ob 20.25 odpirata 25. krog italijanske serie A. Po izenačenem začetku sezone si je v zadnjih dveh mesecih prednost osmih točk pred Milanom zagotovil Inter, ki ga v tem krogu čaka derbi z Juventusom. Ta bo v soboto ob 20.45. Igral se bo že 255. v zgodovini.

Inter je brez poraza v serie A od 23. novembra, ko je z 0:1 izgubil mestni derbi proti AC Milanu. Odtlej je 11 tekem dobil, na eni pa igral neodločeno. Nazadnje je s 5:0 nadigral Sassuolo, pred tem je dal dva gola Cremoneseju in kar šest Pisi. 

Če je bila v prvih mesecih sezone serie A precej izenačena, si je Inter zdaj pridobil nekaj več prednosti. Z 19 zmagami, enim remijem in štirimi porazi ima na prvem mestu 58 točk. Z osmimi manj mu sledi AC Milan, še eno več zaostaja Napoli, že 12 pa Juventus. In prav velikan iz Torina je njegov naslednji nasprotnik, in sicer v soboto ob 20.45. To bo že 255. tako imenovani Derby d'Italia. Juventus ima 114 zmag, Inter 77, kar 63 pa se jih je končalo brez zmagovalca.

Septembra je dvoboj s 4:3 dobil Juventus, ki je zmagal tudi februarja (1:0). Na prvem derbiju za Italijo v prejšnji sezoni je bilo 4:4. Že od leta 2012 se ni zgodilo, da bi ista ekipa zmagala trikrat zapored. To soboto to torej lahko uspe stari dami.

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Najboljši strelci:

14 - Martinez (Inter)
8 - Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)
7 - Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Leao (Milan), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter)
6 - Castro (Bologna), Colombo (Genoa), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma)
...

