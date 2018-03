Priljubljeni italijanski trener izgubil bitko z rakom

Emiliano Mondonico (1947 - 2018)

Nekdanji italijanski nogometni trener v serie A Emiliano Mondonico, ki je sedel na klopi Torina, Fiorentine, Napolija in Atalante, je umrl v 72. letu starosti, potem ko je izgubil dolgo bitko z rakom, je danes sporočila njegova družina.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največji uspeh Emiliana Mondonica je bil, ko je popeljal Torino leta 1992 v finale pokala Uefa, leto pozneje pa je z njim osvojil italijanski pokal.

Ciao Mondo, ci mancherai. pic.twitter.com/keuAsvBjHQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 29, 2018

Med igralsko kariero od 1966 do 1979 je nosil drese Torina, Monze, Atalante in svojega lokalnega moštva, Cremoneseja. Zbolel je leta 2011, ko so mu diagnosticirali raka.