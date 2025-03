Šestnajstčlanska slovenska ekipa na specialno olimpijado v Torino

Slovenski športniki, ki bodo marca nastopali na zimskih igrah specialne olimpijade, so se danes predstavili v Ljubljani. Letos bodo igre potekale v Torinu med 8. in 15. marcem. V slovenski ekipi je 16 aktivnih udeležencev.

Torino, nekoč že olimpijsko in paraolimpijsko prizorišče, bo v letu pred naslednjimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami gostilo tudi zimske svetovne igre specialne olimpijade.

Tekmovanja, poleg Torina bo gostitelj še smučarsko središče Sestriere, bodo potekala med 8. in 15. marcem. Kot so sporočili prireditelji, bo aktivnih udeležencev več kot 1500 iz 102 držav. Na igrah bo pomagalo še 2000 prostovoljcev, poleg tega bo s športniki več kot tisoč trenerjev in drugih spremljevalcev.

Šestnajst športnikov v treh panogah

Slovenijo bo zastopalo 16 športnikov, ki bodo tekmovali v treh od osmih panog na igrah: šest v alpskem smučanju, šest v smučarskem teku in štirje v krpljanju. Na igrah bodo (brez slovenske udeležbe) tekmovali še v plesu, umetnostnem drsanju, dvoranskem hokeju, hitrostnem drsanju na kratke proge in deskanju na snegu.

Slovenske športnike bo v Torinu spremljalo še šest trenerjev, dva delegata ter zdravnica. Vodja slovenske delegacije na igrah je Suzana Bohorč.

Foto: Aleš Fevžer

Zgodovina iger specialne olimpijade sega v leto 1963, ko so v ZDA organizirali prvi športni tabor za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Pet let pozneje so izvedli tudi prave športne igre.

Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja pa se glasi: "Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu", so osnove delovanja opisali pri Specialni Olimpiadi Slovenije.

"Vsi vemo, da medalje niso edino merilo uspeha"

Slovenska reprezentanca se je predstavila danes v Ljubljani, dogodek pa je potekal pod častnim pokroviteljstvom slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki je udeležence odprave tudi nagovorila in jim zaželela veliko uspehov.

Športnikom je veliko sreče zaželela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Aleš Fevžer

"Slovenci smo športni narod. Verjamemo v moč športa ter njegov vpliv na posameznika in skupnost. A specialna olimpijada ni le športno tekmovanje, temveč je gibanje, ki odpira vrata, povezuje in spodbuja k preseganju meja, ki jih imamo vse prepogosto v svojih glavah," je navzoče nagovorila predsednica države.

"Gre za zgodbo o vztrajnosti, pogumu in neomajni volji. Gre za zgodbo o vas, naših športnikih, ki ste s predanostjo in trdim delom prišli do tega trenutka. Vsi vemo, da medalje niso edino merilo uspeha. Vaša pot do Torina je že zdaj navdihujoča - vaša pripravljenost, vztrajnost in strast do športa so prikaz vaše moči, da zmorete več, kot morda celo sami mislite, zato so zgled za vse nas. S ponosom boste zastopali Slovenijo in verjamem, da boste dali vse od sebe, ne le za rezultat, ampak tisto, kar je v bistvu športa - veselje do igre, fair play in medsebojno spoštovanje," je članom odprave zaželela predsednica Pirc Musar.

Zbrane je pozdravil tudi veleposlanik Italije v Ljubljani Giuseppe Cavagna ter nekdanji as v smučarskih skokih Jernej Damjan. Slavnostne predstavitve odprave sta se udeležila tudi Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja, krovne nacionalne organizacije za parašport, ter Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

Slovenska ekipa v Torinu: Alpsko smučanje:

Aleš Masten (VDC Tončke Hočevar)

Žiga Zor (VDC Zasavje)

Mitja Čamer (VDC Zasavje)

Peter Lenart (VDC Zasavje)

Nika Dolinšek (Center Gustava Šiliha)

Katja Pegan (VDC Ajdovščina - Vipava) Tek na smučeh:

Jernej Bitenc (VDC Tončke Hočevar)

Nejc Komurka (OŠ Helene Puhar Kranj)

Drago Jančič (CUDV Črna)

Uroš Kotnik (CUDV Črna)

Ajda Markun (Sožitje Škofja Loka)

Nea Štebe (OŠ 27. julij Kamnik) Krpljanje:

Gregor Juh (Sožitje Mežiške doline)

Miha Marolt (VDC Vrhnika - Idrija)

Maja Miloševič (VDC Tončke Hočevar)

Jasmina Bračun (VDC Šentjur, enota Šmarje)

