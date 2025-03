Kar 16-članska ekipa se odpravlja na specialno olimpijado v Torino

Slovenski športniki, ki bodo marca nastopali na zimskih igrah specialne olimpijade, so se danes predstavili v Ljubljani. Letos bodo igre potekale v Torinu med 8. in 15. marcem. V slovenski ekipi je 16 aktivnih udeležencev.

Torino, nekoč že olimpijsko in paraolimpijsko prizorišče, bo v letu pred naslednjimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami gostilo tudi zimske svetovne igre specialne olimpijade.

Tekmovanja, poleg Torina bo gostitelj še smučarsko središče Sestriere, bodo potekala med 8. in 15. marcem. Kot so sporočili prireditelji, bo aktivnih udeležencev več kot 1500 iz 102 držav. Na igrah bo pomagalo še 2000 prostovoljcev, poleg tega bo s športniki več kot tisoč trenerjev in drugih spremljevalcev.

Slovenijo bo zastopalo 17 športnikov, ki bodo tekmovali v treh od osmih panog na igrah: sedem v alpskem smučanju, šest v smučarskem teku in štirje v krpljanju. Na igrah bodo (brez slovenske udeležbe) tekmovali še v plesu, umetnostnem drsanju, dvoranskem hokeju, hitrostnem drsanju na kratke proge in deskanju na snegu.

Slovenske športnike bo v Torinu spremljalo še šest trenerjev, dva delegata ter zdravnica. Vodja slovenske delegacije na igrah je Suzana Bohorč.

Zgodovina iger specialne olimpijade sega v leto 1963, ko so v ZDA organizirali prvi športni tabor za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Pet let pozneje so izvedli tudi prave športne igre.

Danes je v svetovno gibanje specialne olimpijade vključenih že prek 200 programov iz 150 držav sveta, ki so združene v sedem regij. Specialna olimpiada Slovenije spada pod evroazijsko okolje. Program specialne olimpijade ni namenjen le športu, ampak združuje športne, socialne in kulturne aktivnosti.

Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja pa se glasi: Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu, so osnove delovanja opisali pri Specialni Olimpiadi Slovenije.

Slovenska reprezentanca se je predstavila danes v Ljubljani, dogodek pa poteka pod častnim pokroviteljstvom slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki je udeležence odprave tudi nagovorila in jim zaželela veliko uspehov.