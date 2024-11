Na protivladnem in propalestinskem protestu v Torinu na severu Italije so danes izbruhnili spopadi med študenti in policijo. Zaradi eksplozije doma izdelane eksplozivne naprave na protestih je moralo pomoč v bolnišnici poiskati 15 policistov. Premierka Giorgia Meloni je izgrede obsodila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Tudi danes smo bili priča nesprejemljivim prizorom nasilja in kaosa na nekaterih trgih, ki so jih povzročili tisti kot ponavadi," je v odzivu na izgrede poudarila premierka. Izrazila je še upanje, da bodo nekateri politiki prenehali ščititi ali opravičevati to nasilje in bodo nedvoumno enotno obsodili izgrede.

Eksplozija poškodovala 15 policistov

Spopadi med policijo in protestniki so v Torinu izbruhnili, ko so policisti študentom preprečili, da bi prebili policijski kordon in vdrli v zgradbo deželne vlade. Med študentskimi demonstracijami je na trgu v središču mesta razneslo doma izdelano eksplozivno napravo, zaradi česar je pomoč v bolnišnici poiskalo 15 policistov.

Študenti so poleg tega pred zgradbo italijanske radiotelevizije Rai napadli policijska vozila s kovinskimi palicami. Pri tem so poškodovali poslopje Rai. Z vhoda v znani kinomuzej so sneli italijansko zastavo in namesto nje izobesili palestinsko.

Študenti danes v več italijanskih mestih protestirajo proti vladi premierke Giorgie Meloni, med drugim proti njenim politikam na področju izobraževanja ter proti prodaji orožja Izraelu.

V Milanu so demonstranti nosili okrvavljeno fotografijo premierke Meloni, v Rimu pa transparente z napisi Osvobodimo deželo. Študenti na demonstracijah tudi vzklikajo slogane v podporo Palestini in nosijo palestinske zastave.