Juventus kot prvi v finale italijanskega pokala

Vrhunski klubski nogomet se je vrnil na Apeninski polotok. Prvi "pokoronski dvoboj" je prinesel povratno srečanje polfinala italijanskega pokala med Juventusom in Milanom. Moštvi sta se, tako kot na prvi tekmi na San Siru, kjer je bilo 1:1, razšli z remijem, a tokrat je bilo 0:0. V finale je zaradi gola v gosteh napredoval Juventus, ki je od 17. minute igral z igralcem več. Kdo mu bo v finalu stal nasproti, bo jasno v soboto, ko se bosta udarila še Napoli in Inter, za katerega naj bi branil Samir Handanović.

Po dobrih treh meseci so na italijanskih tleh znova dočakali nogometno tekmo, na kateri ni manjkalo slovitih imen. Pri Juventusu je bil v središču pozornosti 35-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je na prvi polfinalni tekmi v Milanu vpisal med strelce in po zadetku, doseženem po kontroverznem kazenskem udarcu, zagotovil črno-belim pomembno prednost. Na povratni tekmi je gostiteljem za napredovanje v finale zadostoval že remi brez zadetkov in prav tak scenarij se je uresničil.

Ronaldo je imel v 16. minuti lepo priložnost za vodstvo, a ni izkoristil 11-metrovke, zadel je vratnico. Le minuto zatem pa si je Ante Rebić po prekršku nad Danilom prislužil neposredni rdeči karton, tako da je Milan od 17. minute igral z igralcem manj. Juventus kljub številčni premoči ni uspel zatresti mreže gostov, ti pa prav tako niso ugnali Gianluigija Buffona, tako da sta se moštvi razšli z novim remijem. V finale pokala je zaradi gola v gosteh napredovala stara dama.

V soboto se bo Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem v Neaplju poskušal maščevati Napoliju za poraz na prvi tekmi v Milanu (0:1). Takrat je zmagoviti zadetek dosegel Fabian Ruiz, izkušeni Ljubljančan pa je zaradi poškodbe prsta spremljal dvoboj na klopi za rezervne igralce. Zdaj naj bi bil nekdanji slovenski reprezentant povsem pripravljen, tako da ga navijači črno-modrih pričakujejo med vratnicama.

Italijanski pokal, polfinale (povratni tekmi): Petek:

Juventus* : Milan 0:0 (0:0) /1:1/



*ekipa je napredovala v finale pokala Sobota:

21.00 Napoli – Inter /1:0/ // rezultati prvih tekem polfinala