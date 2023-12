Prvi četrtfinalist italijanskega pokala je Lazio

V osmini finala pokalnega tekmovanja se prvič v tej sezoni tekmovanja predstavlja osem najboljših italijanskih ekip iz prejšnje sezone. Dvoboji so razpotegnjeni vse do začetka leta 2024, ta torek pa je bil odločen prvi četrtfinalist. Lazio je v Rimu z 1:0 premagal Genoo. Odločilni gol je že v peti minuti zabil Matteo Guendouzi. V sredo se bosta v Firencah pomerili Fiorentina in Parma, pri kateri se dokazujeta mlada Slovenca Tjaš Begić in Martin Turk.