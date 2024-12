Juventus zanesljivo v četrtfinale domačega pokala

V osmini finala italijanskega pokalnega tekmovanja je branilec naslova Juventus s 4:0 izločil Cagliari. Do napredovanja v četrtfinale so že prej prišli Lazio, Empoli, Milan in Bologna. Na zadnjem obračunu osmine finala bo v četrtek Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostoval pri Interju.