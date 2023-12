Lazio ali Genoa? Danes bo znan prvi četrtfinalist.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmini finala pokalnega tekmovanja se bo prvič v tej sezoni v tem tekmovanju predstavilo osem najboljših italijanskih ekip iz prejšnje sezone. Dvoboji bodo razpotegnjeni vse do začetka leta 2024, danes pa bo znan prvi četrtfinalist. Lazio bo v Rimu gostil Genoo, v sredo pa se bosta v Firencah pomerili Fiorentina in Parma, pri kateri se dokazujeta mlada Slovenca Tjaš Begić in Martin Turk.