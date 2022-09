Končno: Ishaq Kayode Rafiu opravil prvi trening v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nigerijski nogometni reprezentant Ishaq Kayode Rafiu, ki so ga v Mariboru najavili že konec julija in ima s klubom pogodbo do leta 2025, je v štajerski prestolnici končno opravil prvi trening.