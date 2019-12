Incident z el clasica, ki ga niste videli v televizijskem prenosu #video

Takole so varnostniki lovili žoge, ki so med tekmo priletele s tribun.

Sredin el clasico v Barceloni je bil naposled, s 56-dnevno zamudo, odigran. Prvič po 17 letih je ponudil razplet brez zadetkov, pa tudi incidente pred tekmo in po njej, v katerih jo je skupilo 60 ljudi. Ne samo to, eden se je zgodil tudi med tekmo, da je bila zaradi tega za kratek čas prekinjena. Čeprav se je dogajalo na zelenici, ga v televizijskem prenosu niste mogli videti.

Gibanje Tsunami Democratic, ki se zavzema za katalonsko neodvisnost, je pred sredinim spektaklom med Barcelono in Realom na Camp Nouu, kot je bilo napovedano, organiziralo proteste pred štadionom. Pred el clasicom, ki se je končal brez zmagovalca in tudi brez zadetkov, kar se je zgodilo prvič po letu 2002, med protesti izgredov ni bilo.

Med tekmo so pri gibanju Tsunami Democratic, kar so napovedali že pred derbijem, poskrbeli tudi za blažji incident, ki je prekinil tekmo.

S tribun, na katerih se je zbralo skoraj 100 tisoč gledalcev, so na igrišče zmetali kup rumenih žog. Te so s svojo barvo simbolizirale boj za katalonsko neodvisnost in proti obsodbi nekdanjih katalonskih voditeljev, ki so jih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije sredi oktobra obsodili na dolgoletne zaporne kazni.

Zaradi tega je bil el clasico, ki je štel za 10. prvenstveni krog, 26. oktobra tudi odpovedan.

Takole so s tribun štadiona v Barceloni poletele žoge:

Organizatorji so se pripravili in poskrbeli, da incidenta niste videli

Zaradi na desetine žog, ki so se znašle na igrišču, je bil el clasico za nekaj minut prekinjen. Dokler varnostniki, ki jih je bilo ob igrišču rekordno število, niso počistili zelenice in tako nogometašem omogočili, da so nadaljevali igro.

Tega incidenta v televizijskem prenosu, ki je dosegel milijone gospodinjstev po vsem svetu, ni bilo mogoče opaziti, saj so bili organizatorji nanj pripravljeni, zato je imela slika s štadiona majhno zamudo. Ko se je prekinitev zgodila, so v prenosu ponujali slike portretov nogometašev in panoramsko sliko štadiona, kar ste, če ste si prenos ogledali, lahko tudi opazili.

Po tekmi so sicer izbruhnili večji izgredi, saj so protestniki postavljali barikade in zažigali smetnjake, spravili pa so se tudi na policijski kombi in podirali prometne znake. Policiste, med katerimi je kar mrgolelo tistih iz specialne enote, so obmetavali s kamni in steklenicami, policisti pa so se odzvali z naboji iz pene.

Po najnovejših informacijah jo je v izgredih skupilo 60 ljudi, od tega sta dva utrpela hujše poškodbe. Oba sta bila policista. Kar nekaj protestnikov je policija tudi aretirala.

