Brez zmagovalca na el classicu v Barceloni

Nogometaši Barcelone so imeli na derbiju z Madridčani nekaj več posesti žoge (54:46 %), a so na vrata gostov sprožili manj strelov (2:4), Real je bil celo tekmo za odtenek nevarnejši tekmec, ki pa svoje premoči ni znal unovčiti z golom in tremi točkami, ki bi ga popeljali na vrh prvenstvene lestvice. Valižan Gareth Bale je sicer v 73. minuti tekme premagal domačega čuvaja mreže Marca-Andreja ter Stegna, a je sodnik gol zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Barcelona in Real imata tako daj vsak po 36 točk, katalonski velikan je zaradi boljše gol razlike vodilni klub v španskem prvenstvu.

Množični protesti zagovornikov katalonske neodvisnosti

Tudi danes se je v katalonski prestolnici zbralo več tisoč zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so blokirali ceste v okolici stadiona Camp Nou. Špansko vlado pozivajo k pogovorom s katalonskimi oblastmi za rešitev katalonske krize.

Na ulicah Barcelone je okoli 3000 policistov, a o spopadih med protestniki in pripadniki policije ne poročajo. Nevladna organizacija Demokratični cunami, ki organizira proteste, je namreč pozvala k mirnemu protestiranju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tekma med španskima velikanoma bi morala v katalonski prestolnici potekati že 26. oktobra, a so jo preložili. Po sodbi nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so jih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije sredi oktobra obsodili na dolgoletne zaporne kazni, so namreč v Barceloni in celotni regiji izbruhnili množični protesti. Večkrat je na njih izbruhnilo tudi nasilje. STA