Po Barceloni spodrsnilo še Realu

Real Madrid in Valencia sta se razšla z remijem.

Real Madrid in Valencia sta se razšla z remijem. Foto: Reuters

Najboljši španski klubi so ta vikend odigrali srečanja 17. kroga. V današnjem derbiju kroga sta se Valencia in Real Madrid, udeleženca osmine finala lige prvakov, na Mestalli razšla brez zmagovalca (1:1). Bele baletnike je pred porazom v 95. minuti rešil Karim Benzema. Real nov nov izziv čaka že v sredo, ko bodo v zaostali tekmi v derbiju vseh derbijev gostovali na Camp Nouu pri Barceloni.

Vodilna Barcelona je v soboto remizirala pri Real Sociedadu (2:2), Oblakov Atletico Madrid pa je doma z 2:0 premagal Osasuno in se povzpel na četrto mesto. Pred začetkom srečanja med Atleticom in Osasuno je navijačem iz Madrida še zadnjič pomahal v slovo Juanfran. Nekdanji desni bočni branilec tako Atletica kot tudi Osasune, ki v tej sezoni igra v Braziliji (Sao Paulo), je prejel bučen aplavz, zaploskal mu je tudi nekdanji soigralec Jan Oblak.

Homenagem do Atletí para o Juanfran hoje, o nosso lateral direito é uma lenda do clube espanhol. pic.twitter.com/XHxaeeA7Kw — spfcpics (@spfcpics) December 14, 2019

Na začetku dvoboja je imel Škofjeločan veliko dela s projektilom, ki ga je z velike razdalje proti njegovim vratom usmeril Ruben Garcia. Slovenski reprezentant se je izkazal in s konicami prstov preprečil zadetek. Na dvoboju je zbral štiri obrambe, njegov stanovski kolega Sergio Herrera pa je blestel zlasti v prvem polčasu, ko je paral živce napadalcem Atletica in zbral kar sedem obramb.

Kako je Jan Oblak ubranil strel Rubena Garcie:

Katalonci na koncu jezni na sodnika

Aktualni španski prvaki iz Barcelone so na gostovanju v San Sebastianu osvojili točk. Real Sociedad je v 12. minuti prek Mikela Oyarzabala, ki je izkoristil 11-metrovko (Sergio Busquets je vlekel za dres Diega Llorenteja), povedel z 1:0, Barcelona pa je do konca prvega polčasa izenačila. V 38. minuti se je med strelce vpisal Antoine Griezmann, ki pa se iz spoštovanja do nekdanjega kluba, v dresu katerega je pred leti zaslovel v Španiji, ni veselil.

Antoine Griezmann je prvič zadel v polno v San Sebastianu kot napadalec Barcelone. Foto: Reuters

V drugem polčasu je najprej Luis Suarez popeljal Barcelono do vodstva (1:2), ki pa ni trajalo dolgo, saj je Alexander Isak izenačil na 2:2. V izdihljajih srečanja na stadionu Anoeta so Katalonci zahtevali najstrožjo kazen, ko je Gerard Pique padel po stiku z Diegom Llorentejem, a je ostala piščalka sodnika Javierja Alberole Rojasa nema, tako da se je dvoboj končal brez zmagovalca.

Sporen padec Piqueja v sodnikovem podaljšku:

¿Había penal?



En la última jugada del partido, el Barcelona reclamaba un penal sobre Gerard Piqué. #FutbolRPC pic.twitter.com/on0R5pepaZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 14, 2019

