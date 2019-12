Barcelona z visoko zmago na prvo mesto, Messi na vrh strelcev

Barcelona je s 5:2 odpravila Mallorco, Lionel Messi se je podpisal pod hat-trick in se zavihtel an vrh lestvice strelcev la lige.

V 16. krogu španskega prvenstva je Barcelona s 5:2 premagala Mallorco in na prvem mestu prehitela Real, ki je z 2:0 odpravil Espanyol. Ob zmagi Kataloncev je trikrat zadel Lionel Messi, ki se je zavihtel na vrh lestvice strelcev, po en zadetek sta dodala Antoine Griezmann in Luis Suarez. Tretjeuvrščena Sevilla bo v nedeljo gostovala pri Osasuni.

Na uvodni tekmi kroga je Atletico Jana Oblaka remiziral na gostovanju pri Villarrealu (0:0), ki je na zadnjih šestih tekmah osvojil le dve točki in zdrsel po lestvici. V nič kaj bleščeči seriji pa niso niti Madridčani, ki so v tej sezoni že osemkrat remizirali in so trenutno šele na šestem mestu prvenstvene lestvice.

