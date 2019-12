Obsedeno stanje v Barceloni. Se bo večerni el clasico sploh začel?

Pred 56 dnevi je bil prvi el clasico sezone, prvenstveni obračun Barcelone in Real Madrida, zaradi napetega političnega položaja v Kataloniji odpovedan, danes bi moral biti odigran, a naj bi bil spet pod vprašajem. Verjetno se bo ob 20. uri vseeno začel, a se bo to zgodilo ob rekordno velikem številu policistov, ki bodo poskušali skrbeti, da se ne bo zgodilo kaj slabega. Organizatorji se bojijo terorističnih napadov.

Derbi bi moral biti že 26. oktobra letos v 10. prvenstvenem krogu, a je bil odpovedan zaradi zaostrenih političnih razmer v Kataloniji, kjer velik del prebivalstva še vedno zahteva neodvisnost. Razmere so se v 56 dneh, kolikor je minilo od odpovedanega derbija, malce umirile, a v Barceloni še vedno ni mirno. Še zdaleč ne.

Gibanje Tsunami Democratic, ki se zavzema za katalonsko neodvisnost, tudi danes napoveduje proteste, ki se bodo začeli štiri ure pred prvim sodnikovim žvižgom na nogometnem svetišču v Kataloniji, na katerem lahko pričakujemo več kot 90 tisoč navijačev.

Groženj, da se utegne na dan tekme zgoditi kaj slabega, so odgovorni v zadnjih dneh dobili toliko, da je po mnenju nekaterih tudi tokratni el clasico postavljen pod vprašaj. Lokalne oblasti se zavedajo tveganja, zato so naredile vse, da bi bilo poskrbljeno za varnost vseh, ki si bodo najbolj opevano nogometno tekmo na svetu ogledali v živo.

Prvi mož Barcelone Josep Maria Bartomeu miri navijače in pravi, da se jim ni treba bati za varnost. Foto: Reuters

Predsednik Barcelone miril nogometno javnost

Dogodek je bil že pred časom označen za tistega z najvišjim tveganjem, za varnost pa bo na tokratnem el clasicu skrbelo kar 3.000 policistov in varnostnikov, ki bodo poskušali nadzorovati vse, kar se bo na štadionu in okoli njega dogajalo pred in med tekmo ter po njej, saj bo šla slika v milijone gospodinjstev po vsem svetu. Število predstavnikov organov reda bo rekordno, do zdaj jih je bilo največ leta 2015 v Madridu, ko je za red in mir skrbelo 2.500 policistov in varnostnikov. Zato, ker je bil tisti el clasico na sporedu le nekaj dni po terorističnih napadih v Parizu.

"Tekma bo odigrana. Trenutek je zapleten, a to je nogomet. Camp Nou je mesto svobodnega izražanja, a tudi vzornega vedenja. Kdor bo prišel, mora biti miroljuben. Ljudje morajo na el clasicu uživati. Smejo se bati za svojo varnost. Verjamem, da tako tudi bo," je navijače pred tokratnim derbijem, v katerega Barcelona in Real vstopata izenačena na vrhu lestvice, miril predsednik Kataloncev Josep Maria Bartomeu.

Velika čast, ki bo doletela šampiona MotoGP

Začetni udarec naj bi izvedel Marc Marquez. Foto: Reuters Marc Marquez, španski zvezdnik motociklizma, ki je letos osvojil še šesti naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP.



Šestindvajsetletni zvezdnik motošporta je sicer znan kot velik navijač Barcelone in je že nekajkrat v živo spremljal tekme katalonskega nogometnega velikana. Med drugim si je aprila letos s tribun Camp Noua ogledal tudi derbi z madridskim Atleticom Jana Oblaka in "svojim" nogometašem prinesel srečo. Barcelona je v 31. prvenstvenem krogu prejšnje sezone zmagala z 2:0, do treh točk pa prišla z goloma v 85. in 86. minuti. Prvi udarec s sredine igrišča bo na tokratnem el clasicu izvedel, španski zvezdnik motociklizma, ki je letos osvojil še šesti naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP.Šestindvajsetletni zvezdnik motošporta je sicer znan kot velik navijač Barcelone in je že nekajkrat v živo spremljal tekme katalonskega nogometnega velikana. Med drugim si je aprila letos s tribun Camp Noua ogledal tudi derbi z madridskim Atleticomin "svojim" nogometašem prinesel srečo. Barcelona je v 31. prvenstvenem krogu prejšnje sezone zmagala z 2:0, do treh točk pa prišla z goloma v 85. in 86. minuti.

Skrb vzbujajoče besede, ki jih je v svet poslal minister

"Tekma je v zelo napetem obdobju in bi bila lahko tarča teroristov. Prizadevamo si, da bi bilo za varnost poskrbljeno, a ne izključujemo tega, da bi se kaj lahko zgodilo. V času pred božičem je bilo že nekaj terorističnih napadov. Nikoli ne moremo vedeti, kdaj kdo načrtuje napad," pa so besede, s katerimi je med nogometne navdušence, ki bi si želeli v živo ogledati prvi el clasico te sezone, vse prej kot mir vnesel Miquel Buch, katalonski minister za notranje zadeve. Dodal je, da so tekmi dali priponko četrte od petih mogočih stopenj tveganja.

Besede katalonskega politika Miquela Bucha so v špansko javnost vnesle nemir. Foto: Reuters

Da je res tako, potrjujejo tudi strogi varnostni ukrepi, ki bodo danes vladali v Barceloni in okoli štadiona tamkajšnjega nogometnega ponosa. Ob vseh tistih, ki smo jih našteli in bodo poskušali skrbeti, da incidentov ali še česa hujšega ne bo, jih je še nekaj.

Ekipi Reala in Barcelone sta (bili) pred začetkom težko pričakovane tekme nastanjeni v istem hotelu, ki stoji vsega 600 metrov od štadiona, tja pa se bosta kakšno uro prej, kot je to v navadi sicer, odpeljali v spremstvu najostrejše policijske zaščite.

Trenerja sporočata: Naj zmaga nogomet!

"Nogomet bi moral biti nekaj, kar združuje, in ne obratno. Najbolje bi bilo, če bi igrali takrat, kot bi morali sprva, a zdaj je pač tako, da bomo igrali jutri. Ne verjamem, da bo drugače," je o obsedenem stanju, ki vlada v Barceloni, večer pred tekmo na novinarski konferenci dejal tudi trener španskih prvakov Ernesto Valverde. Nič drugače ni bilo niti z njegovim kolegom, ki sedi na klopi Reala.

Trener Barcelone Ernesto Valverde, tako pa si želi tudi njegov kolega na klopi Reala Zinedine Zidane, upa, da bo v ospredju nogomet. Foto: Reuters

"Verjamemo, da el clasico bo. Veliko je bilo povedanega o vsem skupaj, a na koncu si ljudje želijo gledati zgolj nogomet. Osredotočiti se moramo na igrišče in na to, kaj nas na njem čaka. Verjamem, da bomo dobri. Vemo, s kom igramo. Vemo, koga vse ima Barcelona v svojih vrstah, a vemo tudi to, da imamo dobre nogometaše tudi mi," je povedal Zinedine Zidane.

MSG je v zadnjih tednih postal zastrašujoč

Na zadnjih desetih tekmah, ki jih je odigrala Barcelona, na igrišču pa so bili vsi omenjeni trije zvezdniški napadalci, je MSG poskrbel za kar 23 golov. Večino, 14, jih je dosegel Messi, ki je pristavil še šest asistenc. Suarez je primaknil pet golov in tri asistence, Griezmann pa štiri gole in dve asistenci.



Na vsaki od zadnjih desetih tekem, ko so bili vsi trije skupaj na igrišču, je kdo od članov tria MSG zabil vsaj en gol. Messi, Suarez in Griezmann. MSG, kot so s kraticami v Španiji poimenovali superzvezdniški napadalni trio Barcelone, ki ga je letos poleti dopolnil še Griezmann, je bil na začetku sezone predvsem po zaslugi Francoza, ki je iz Atletico Madrida prišel za 120 milijonov evrov, pogosto tarča kritikov, a zdaj je zgodba povsem drugačna.Na zadnjih desetih tekmah, ki jih je odigrala Barcelona, na igrišču pa so bili vsi omenjeni trije zvezdniški napadalci, je MSG poskrbel za kar 23 golov. Večino, 14, jih je dosegel Messi, ki je pristavil še šest asistenc. Suarez je primaknil pet golov in tri asistence, Griezmann pa štiri gole in dve asistenci.Na vsaki od zadnjih desetih tekem, ko so bili vsi trije skupaj na igrišču, je kdo od članov tria MSG zabil vsaj en gol.

Obratna logika. Barcelona je v zadnjem času boljša v Madridu.

Dovolj politike, gremo na nogomet, sta sporočila tudi trenerja obeh ekip. In kaj od nogometa lahko pričakujemo? Prvi el clasico po skoraj enem letu čakanja. Nazadnje sta se Barcelona in Real med seboj pomerila 2. marca letos, ko so Katalonci v Madridu z golom Ivana Rakitića zmagali z 1:0.

Tudi sicer jim gre na Santiagu Bernabeuu v zadnjem času proti največjemu tekmecu precej bolje, kot jim gre pred domačimi navijači. Na Camp Nouu so od zadnjih petih el clasicov v vseh tekmovanjih zmagali le enkrat. Trikrat so remizirali in enkrat izgubili. V Madridu so v zadnjih petih nastopih zmagali kar štirikrat in le enkrat izgubili.

Lionel Messi je z naskokom najboljši posameznik španskega prvenstva v tej sezoni. Bo to potrdil tudi danes zvečer? Foto: Reuters

Lionel Messi je v zastrašujoči formi. Kaj pripravlja tokrat?

"Mislim, da je to razumljivo. Na Santiagu Bernabeuu se Real precej bolj odpre, zato imamo več prostora. V gosteh igra precej bolj zaprto, zato je veliko težje prihajati pred njegov gol in zmagovati," pred tokratnim el clasicom pravi človek, v katerega bo danes uprtih največ oči. Sploh zato, ker del el clasicov ni več njegov največji tekmec Cristiano Ronaldo. Beseda seveda teče o Lionelu Messiju, ki je ob tem nekaj pohval namenil tudi slovitemu Portugalcu, ki zdaj navijače razvaja v Torinu.

"Ne. Mislim, da se ga ne bo dalo nadoknaditi. On je samo en," je petkratnemu najboljšemu nogometašu leta, ki ga je pred tedni na večni lestvici prehitel s šesto zlato žogo, polaskal sloviti Argentinec, ki je v odlični formi. Sploh v španskem prvenstvu.

Ne verjamete? Čeprav je odigral samo deset tekem, je najboljši strelec lige (12), lastnik največ preigravanj (52), prvi po zadetkih s prostih strelov (4) in prvi, ko beseda nanese na število zadetkov, doseženih znotraj kazenskega prostora (7), najboljši pa je tudi glede na število velikih priložnosti, ki jih je pripravil soigralcem (12). Izjemen, ni kaj.

Zadnjih pet el clasicov v Barceloni:

6. februar 2019 (španski pokal):

Barcelona : Real Madrid 1:1 (0:1)

Malcom 57.; Vazquez 6.



28. oktober 2018 (špansko prvenstvo):

Barcelona : Real Madrid 5:1 (2:0)

Coutinho 11., Suarez 30./11m, 75., 83., Vidal 87.; Marcelo 50.



6. maj 2018 (špansko prvenstvo):

Barcelona : Real Madrid 2:2 (1:1)

Suarez 10., Messi 52.; Ronaldo 14., Bale 72.



13. avgust 2017 (španski superpokal):

Barcelona : Real Madrid 1:3 (0:0)

Messi 77./11m; Pique 50./a.g., Ronaldo 80., Asensio 90.



3. december 2016 (špansko prvenstvo):

Barcelona : Real Madrid 1:1 (0:0)

Suarez 53.; Ramos 90.

Barcelona z najmočnejšimi, Real brez dragega poletnega nakupa

Medtem ko bo Barcelona tokrat lahko računala na praktično vse svoje najboljše nogometaše, ki imajo zagotovljeno mesto v začetni enajsterici, ter seveda upala, da se bo spet izkazal predvsem napadalni trojček, ki ga ob najboljšem nogometašu Barcelone vseh časov tvorita še Urugvajec Luis Suarez in Francoz Antoine Griezmann, je z Realom drugače.

Real Madrid ne bo mogel računati na Edena Hazarda in Marcela. Foto: Reuters

Pogrešal bo najdražji poletni nakup. Sto milijonov evrov vrednega belgijskega zvezdnika Edena Hazarda, ki je po pompoznem prihodu v Madrid nekaj časa iskal pravo formo, jo našel, a se potem poškodoval. Ob njem bo Real od najpomembnejših akterjev pogrešal še neumornega levega bočnega branilca Marcela.

Barcelona, ki brani naslov in je v zadnjih desetih sezonah španskega prvenstva zmagala kar sedemkrat, je favorit, a ima tudi Real, ki je bil v tem času najboljši le dvakrat, svojo načrte in ambicije. Na derbijih, kot je el clasico, pa, saj veste, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo.

Upamo lahko le na to, da se bo - karkoli se že bo in naj bo še tako nepričakovano - zgodilo na igrišču štadiona Camp Nou, ne na tribunah ali celo ob štadionu. Naj zmaga nogomet!

Barcelona – Real Madrid

Zaostala tekma 10. kroga španskega prvenstva, štadion Camp Nou v Barceloni (kapaciteta 99.787). Danes ob 20.00. Sodnik: Alejandro Hernandez Hernandez (Španija).



Verjetni začetni enajsterici:

Barcelona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Roberto; Rakitić, de Jong, Busquets; Griezmann; Suarez, Messi. Trener: Ernesto Valverde.

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Modrić; Bale, Benzema. Trener: Zinedine Zidane.